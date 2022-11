Udo Jürgens’ Sohn John verrät: Auf Tournee gab es kein Familienleben

Udo Jürgens hatte auf dem Höhepunkt seiner Karriere nur wenig Zeit für seine Kinder. Sein Sohn John nimmt ihm das allerdings nicht übel.

München – John Jürgens (58) hatte es als Kind und Jugendlicher nicht immer leicht. Denn sein Vater war niemand Geringeres als Udo Jürgens (†80), durch und durch erfolgreicher Schlagersänger und auch zweifelsohne eines der bekanntesten Gesichter des deutschsprachigen Showgeschäfts. Mit Liedern wie „Aber bitte mit Sahne“ und „Griechischer Wein“ schrieb Jürgens Musikgeschichte. Seine Karriere befand sich über Jahrzehnte hinweg auf einem stetigen Hoch — doch seine Familie musste deshalb zurückstecken. Sein Sohn John nimmt dem Schlagerstar seine Abwesenheit jedoch nicht übel.

„Wir haben ihn zwar wenig gehabt, aber immer, wenn wir ihn hatten, dann sehr intensiv“, erzählt John Jürgens im Interview mit der dpa. Schwierig war weniger das Verhältnis zum Vater, sondern eher die Reaktion seiner Mitschüler im Internat. John weiter: „Es gab auch Kinder, die dich nicht so toll finden wegen so etwas.“ Auch Udo Jürgens sei bewusst gewesen, dass sein Ruhm für seine Kinder ein schweren Los werden könnte. „Er hat sich sogar mal dafür entschuldigt“, erzählt der Promi-Sohn weiter.

Auf Tour habe Udo Jürgens nur wenig Zeit für die Familie gehabt, so sein Sohn John. Das nimmt er seinem berühmten Vater allerdings nicht übel (Fotomontage) © Becker&Bredel/Eventpress/Imago

Auch während seiner Tourneen hatte Udo Jürgens nur wenig Zeit für seinen Sohn

Um den Alltag seines Vaters besser kennenzulernen, begleitete John seinen Vater Udo Jürgens sogar einmal auf eine seiner Tourneen. Doch was viele sich als eine Art Vater-Sohn-Ausflug vorstellen mögen, war letztendlich eher eine Art Ferienjob. „Ich bin mit den Roadies im Truck gefahren. Ich war als Teil der Crew unterwegs und immer auch in deren Hotels, nicht in den Hotels vom Papa. Das war eine tolle Zeit, aber eben ein Job und kein Familienurlaub“, berichtet John Jürgens über seine Teilnahme an den Konzertreisen.

Trotz der wenigen gemeinsamen Zeit hat John Jürgens seinem Vater Udo laut eigener Aussage nichts vorzuwerfen. Denn als Kind habe er es einfach nicht anders gekannt — die Abwesenheit des Schlagerstars war sozusagen Normalität. „Ich habe das als Kind nicht so empfunden - es war einfach, wie es war“, resümiert John.