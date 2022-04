Mehr als 20 Stunden: Influencer fährt mit Auto von Italien in die Ukraine, um Freundin zu retten

Von: Linda Rosenberger

Italienischer Influencer Pandaboi fährt über 20 Stunden in die Ukraine, um seine Freundin aus dem Kriegsgebiet zu retten. © instagram.com/pandaboi.com_

In letzter Not: Der italienische Influencer Pandaboi nahm eine strapaziöse Reise auf sich, um seine Freundin aus den Kriegsgebieten in der Ukraine zu retten.

Mailand - Der Krieg in der Ukraine lässt weder Europa noch den Rest der Welt gerade los. Jeden Tag erreichen uns dramatische Bilder aus dem von den Kämpfen gebeutelten Land, die niemanden unberührt lassen. Nun hat auch ein Influencer die Auswirkungen der dramatischen Situation am eigenen Leib zu spüren bekommen. Denn der italienische „Pandaboi“ hat seine Freundin gerade selbst aus der Ukraine gerettet.

Federico Hu alias „Pandaboi“ reist selbst ins Kriegsgebiet

Eigentlich befasst sich der Italiener Federico Hu als sogenannter „Pandaboi“ auf seinem TikTok-Account mit den leichten Themen des Lebens und erfreut seine Follower dort regelmäßig mit seinen Videos. Nun allerdings hat der Influencer in den sozialen Netzwerken eine ganz andere Geschichte erzählt, als er von seiner nervenaufreibenden Reise in die Ukraine berichtete.

Dort führte seine Freundin Lyuda bis zum Ausbruch des Krieges noch ein friedliches Leben, doch nachdem die ersten Bomben auf das Land fielen, wollte sie wie viele ihrer Landesleute aus ihrer Heimat fliehen. Eigentlich hätte sie jemand bis nach Polen bringen sollen. Aber nachdem plötzlich Elektrizität und Internet ausgefallen waren und eine weitere Kommunikation nicht mehr möglich war, reiste Pandaboi selbst in das Kriegsgebiet, um seine Liebste von dort zu retten.

Mehr als 20 Stunden: Influencer fährt mit Auto von Italien in Ukraine, um Freundin zu retten

„Es war die längste und schwierigste Reise meines Lebens“, zitiert ihn unter anderem auch der deutsche Stern in Berufung auf weitere internationale Medien. Mehr als zwanzig Stunden war der Influencer unterwegs, um von Mailand aus ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet zu gelangen, um seine Freundin dort nach langem Bangen endlich anzutreffen. „Meine Freundin ist in Sicherheit“, kommentiert Pandaboi erleichtert das emotionale Wiedersehen mit seiner Liebsten auf TikTok.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten nutzt das Paar somit seine Möglichkeit, dort auf den Krieg und die dramatische Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Damit sind Pandaboi und seine Lydia aber nicht alleine, denn auch deutsche Prominente haben sich im Internet bereits zu den Kämpfen in der Ukraine geäußert. Unter anderem hat nämlich auch Evelyn Burdecki von ihrer Reise in das Kriegsgebiet berichtet. Verwendete Quelle: stern.de, instagram.com/pandaboi.com_