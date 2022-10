Über 3 Millionen Zuschauer: Helene Fischers Konzert im ZDF war Quotenhit - auch bei der Jugend

Insgesamt 3 Millionen Zuschauer schalteten bei „Wenn alles durchdreht“ ein und auch die Jugend hat sich das nicht entgehen lassen. © IMAGO

Der ZDF strahlte jetzt das Mega-Konzert von Helene Fischer in München aus. Insgesamt 3 Millionen Zuschauer schalteten bei „Wenn alles durchdreht“ ein und auch die Jugend hat sich das nicht entgehen lassen.

München- Im August schrieb Helene Fischer (38) mit ihrem Konzert zum neuen Album „Rausch“ in München Geschichte. Bei ihrem bisher größten Auftritt standen über 130.000 Menschen in München vor der Bühne und feierten mit der Sängerin. Die Fans sowie Helene selbst waren von diesem Abend absolut begeistert. „Ich kann noch immer nicht in Worte fassen wie großartig das war! Tausend Dank für dieses Erlebnis!“, schrieb damals jemand unter den Konzert-Post der Sängerin auf Instagram. Nach dem Abend stand bereits fest, dass das Event Anfang Oktober im ZDF ausgestrahlt werden sollte.

Jetzt war es endlich soweit und die Fans hatten die Chance den Mega-Auftrit ihrer Lieblingskünstlerin vor dem Fernseher mitzuerleben. Insgesamt 3,01 Mio. Zuschauer wollten sich das nicht entgehen lassen. Damit gelang Helene Fischer ein Quotenhit mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Aber nicht nur die ältere Generation schaltete fleißig ein, sondern auch die Jugend wollte dieses Spektakel nicht verpassen. Ganze 7,3 Prozent Marktanteil konnte „Wenn alles durchdreht“ beim jüngeren Publikum erreichen.

Helene Fischer feiert Quotenhit mit Mega-Konzert im ZDF

Wer sowohl das Konzert als auch die Ausstrahlung im ZDF verpasst hat oder wem das alles noch nicht genug war kann sich jetzt weiterhin freuen. Am 21. Oktober erscheint sowohl eine CD als auch DVD zu „Rausch Live“. Nach diesen Erfolgen scheinen die Chancen für die Schlagerkönigin gut zu stehen auch mit diesem Tonträger wieder die Spitze der Charts zu erklimmen.