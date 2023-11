Nach Läster-Attacke über Playboy-Fotos: Désirée Nick macht Thomas Gottschalk pikantes Angebot

Diese Worte lässt Désirée Nick nicht so einfach auf sich sitzen: Thomas Gottschalk zog über die Playboy-Fotos der Entertainerin her – nun fordert die 67-Jährige den Moderator öffentlich heraus.

Update vom 13. Oktober 2023: Thomas Gottschalk (73) und Mike Krüger (71) fanden in ihrem Podcast „Die Supernasen“ nicht gerade lobende Worte für die Playboy-Fotos von Désirée Nick (67). Im Gegenteil: Gottschalk fragte seinen TV-Kollegen sogar, ob er beim Anblick der aufreizenden Aufnahmen einen „schweren Schock“ erlitten hätte. Eine Lästerei, die die Berlinerin nicht unkommentiert lässt. „Thomas Gottschalk steht also unter Schock und Mike Krüger wundert sich über meine Fotos im ‚Playboy‘. Nun – ich wundere auch, wenn ich diese beiden alten, weißen Männer höre. Männer ihres Alters werden bekanntlich immer krummer, kleiner, kahler“, holt sie im Bild-Gespräch zum Gegenschlag aus.

Und Désirée Nick geht sogar noch weiter: „Ich wette, dass Thomas Gottschalk sich nicht mehr erinnern kann, dass ich bereits vier Mal neben ihm auf dem Sofa saß, unter anderem mit Jerry Hall und Whoopi Goldberg“, kritisiert sie den „Wetten dass...?“-Moderator. Um seinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen, hat die Blondine einen interessanten Vorschlag parat. „Ich bin bereit, ein fünftes Mal auf das Wetten, dass..?‘-Sofa zu kommen und dort blankzuziehen – nur, wenn Thomas Gottschalk mitmacht natürlich. Dann soll das Volk vergleichen“, zeigt sich die 67-Jährige angriffslustig.

Erstmeldung vom 12. Oktober 2023: Berlin – Thomas Gottschalk (73) und Mike Krüger (71) plaudern in ihrem Podcast „Die Supernasen“ regelmäßig über die Medienlandschaft. Auch die neuesten Meldungen über ihre Kollegen werden dabei regelmäßig diskutiert. In der neuesten Ausgabe „Sterbende Kundschaft“ nehmen die beiden Fernsehstars nun die Playboy-Bilder von Désirée Nick (67) genauer unter die Lupe – und ziehen ein eindeutiges Fazit.

Thomas Gottschalk findet vielsagende Worte für Désirée Nicks Playboy-Fotos

Nachdem sie mit ihrem Cover für reichlich Wirbel gesorgt hat, teilt Désirée Nick munter gegen andere Playboy-Anwärterinnen wie Iris Klein aus – doch nun muss die Unterhaltungskünstlerin selbst einstecken. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Die Supernasen“ spricht Mike Krüger seinen Gesprächspartner Thomas Gottschalk auf die hüllenlosen Bilder der 67-Jährigen an. „Ich schlage meine Lieblingszeitung, den Playboy, auf und sehe Désirée Nick. Und ich denke: Mike, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr, ist das fake, wollen sie dich reinlegen, ist das versteckte Kamera?“, erläutert er seine Verblüffung.

Thomas Gottschalk gibt daraufhin an, dass er die Aufnahmen bisher noch nicht gesehen habe. „Ich lese das Heft ja nur wegen der Interviews. Auch wenn ich es kaufe, dann lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an. Aber Désirée Nick nackt zu sehen: Hast du einen schweren Schock?“, kann er sich einen Seitenhieb gegen die Berlinerin nicht verkneifen.

Nicht nur Désirée Nick: Thomas Gottschalk zieht auch über andere TV-Kollegin her

Aber auch eine andere Promi-Dame wird in der Podcast-Folge zur Zielscheibe des Moderators. Auf einem Event sei er kürzlich auf Verona Pooth (55) getroffen. „Man hat mir gesagt: Das war Verona Pooth. Die sieht ja nicht mehr so aus, wie sie mal aussah. Also die hat sich ein bisschen verändert“, teilt er gegen die Werbeikone aus. Die 54-Jährige sprach in der Vergangenheit ganz offen darüber, dass sie mit Beauty-Ritualen wie Hyaluron-Behandlungen optisch etwas nachhelfe.

Zuletzt machte der TV-Star nicht mit seinen Spitzen, sondern mit einer weitreichenden Karriereentscheidung von sich reden: Der Entertainer wird Ende November zum letzten Mal „Wetten, dass...?“ moderieren – für seine finale Show hofft Thomas Gottschalk auf einen ganz besonderen Gast. Verwendete Quellen: Podcast „Die Supernasen“ – Folge „Sterbende Kundschaft“