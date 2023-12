Ehefrau Yvonne verrät: So geht es Markus Mörl nach brutalem Überfall

Von: Diane Kofer

Markus Mörl wurde überfallen und verprügelt – ein Schockerlebnis für den Sänger und seine Familie. IPPEN.MEDIA verrät seine Frau Yvonne, wie es Markus aktuell geht.

Lorch – Am 7. Dezember 2023 meldete sich Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl (64) mit schlimmen Nachrichten. Nach einem brutalen Überfall musste der Sänger ins Krankenhaus. Aber nicht nur die gebrochene Nase macht ihm zu schaffen – vor allem der Schock sitzt tief. Auch seine Frau Yvonne König (52) leidet mit. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA spricht sie über den Überfall und gibt ein Gesundheits-Update.

Markus Mörl hat Schmerzen – doch der seelische Schaden ist nach dem brutalen Überfall größer

Mit einem Stein bewaffnet, war der Täter auf die Straße gestürmt und hat Markus Mörl in seinem Auto angegriffen. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten, der dem Musiker erhebliche Verletzungen zugeführt hat. Kurz nach dem Überfall geht es Markus weiterhin nicht gut. „Er hat Schmerzen, es tut natürlich weh. Aber der seelische Schaden, da muss man jetzt sehen, was da rauskommt. Weil einfach so angegriffen werden – aus dem Nichts, das ist natürlich der absolute Horror“, gibt seine Frau ein ehrliches Update.

Bleibende körperliche Schäden wird der 64-Jährige aber wohl zum Glück nicht mit davon tragen. Trotzdem sind die Verletzungen so gravierend, dass er auch beruflich eine Pause einlegen muss. Termine am Wochenende kann der Sänger nicht wahrnehmen. „Der Arzt hat gesagt, jetzt am Wochenende wird es schwierig, zu singen [...], weil die Nase geschwollen ist, weil die angebrochen ist“, erklärt Yvonne.

In zwei bis drei Wochen werde alles ausgeheilt sein und Markus müsse keinen dauerhaften Karriereschaden fürchten. Dass in den Medien bereits von einem drohenden Berufs-Aus berichtet wurde, macht Yvonne ziemlich traurig und wütend zugleich.

Nicht nur Markus: Auch seine Liebsten sind nach dem Horror-Überfall schockiert

Yvonne befindet sich derzeit ebenfalls im Krankenhaus – sie hat eine geplante Operation hinter sich gebracht. Dass es ihrem Partner nun so schlecht geht, wirkt sich auch auf ihre eigene Gesundheit aus. „Ich bin natürlich auch traumatisiert. Wenn du da auf einmal so siehst, wie schnell irgendwas vorbei sein kann. Einfach vorbei sein kann, Ping. Oh Mann, oh Mann, oh Mann“, zeigt sie sich von den Geschehnissen schockiert.

Yvonne König verrät, wie es ihrem Mann Markus Mörl nach dem brutalen Überfall geht. © Imago/ Eventpress

Der Täter wurde bisher noch nicht zur Rechenschaft gezogen. „Die Ermittlungen laufen, das ist ja eine Straftat“, stellt Yvonne allerdings klar. Die Schlagersängerin und ihr Mann wollen sich als Nächstes um einen Rechtsbeistand bemühen, der sich mit der Thematik auskennt. Yvonne selbst hat auch eine schwere Zeit hinter sich: Weil sie seit drei Jahren ein Dauerhusten plagt, vermutete man Krebs bei der Frau von Markus Mörl. Verwendete Quellen: Interview mit Yvonne König