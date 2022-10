Überholt Helene Fischers Album am Freitag Taylor Swift?

Teilen

Taylor Swift könnte diese Woche von Schlagerkönigin Helene Fischer von ihrem Chart-Thron geschubst werden. Noch sind die finalen Ausrechnungen nicht bekannt, doch die 38-Jährige hat gute Chancen, mit „Rausch“ wieder ganz oben mitzuspielen.

München - Helene Fischer (38) veröffentlichte am 21. Oktober ihr Album „Rausch (Live)“. Dieses „neue“ Album enthält die Live-Version ihres Mega-Konzerts in München, das am 20. August dieses Jahres stattgefunden hat. Eigentlich ist es die Sängerin gewohnt, mit ihren Alben auf der Chart-Spitze zu starten. Jetzt kommt jedoch der Schock! In der Midweek-Liste, die eine Auswertung über die erste Hälfte der Verkaufswoche gibt und somit die offiziellen Charts bestimmt, steht der Schlagerstar mit ihrem Album „nur“ auf Platz zwei. Was mag da wohl passiert sein?

Auch wenn Live-Alben oft nicht so gut bei den Hörern ankommen wie Studioalben, so mögen manche doch überrascht sein, dass die Schlagerkönigin vom Thron geschubst wurde. Jedoch ist es kein Wunder, wenn man bedenkt, dass US-Popstar Taylor Swift (32) diejenige ist, der das gelang. Mit ihrem neuen Album „Midnights“, das am selben Tag wie Helenes Platte erschienen ist, bricht sie bereits nach ganz kurzer Zeit erste Rekorde. Taylor Swifts neues Album war am Veröffentlichungstermin das bisher am häufigsten gestreamte Album innerhalb eines Tages eines Künstlers auf Spotify. Außerdem wurde sie ebenfalls zur meist gestreamtesten Künstlerin innerhalb eines Tages auf der Plattform gekürt.

Für Helene Fischer wird es knapp: Kann die Schlagerqueen am Freitag US-Popstar Taylor Swift noch übertrumpfen? © osnapix/ZUMA Wire/Imago

Kann Helene Fischers Album Taylor Swift von der Chart-Spitze schupsen?

Helene-Fischer-Fans müssen den Kopf jedoch noch nicht in den Sand stecken. Die finale Auswertung ist nämlich noch nicht bekannt gegeben. Daher besteht noch eine Chance für Helene, die Chart-Spitze zu erklimmen. Auf jeden Fall darf nicht vergessen werden, dass sie gegen einen internationalen Superstar antritt, der ebenfalls weltweite Publicity bekommt. Der zweite Platz ist in allen Fällen mehr als nur ein beachtlicher Erfolg.