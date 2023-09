„Messer geschnappt“: Einbrecher überraschen Elyas M‘Barek nachts im Schlafzimmer

Damit hat Elyas M‘Barek nicht gerechnet: Als er eines Nachts aufwachte, standen plötzlich Einbrecher in seinem Schlafzimmer. Der Schauspieler griff zum Messer.

Ibiza – Elyas M‘Barek (41) hatte zuletzt nur schöne Nachrichten für seine Fans – immerhin hat der Schauspieler erst Ende 2022 seiner Partnerin Jessica Riso (35) das Jawort gegeben. Jetzt kam es bei den M‘Bareks aber zu einem richtigen Schockmoment – und das in den eigenen vier Wänden: Das Paar wurde nachts von Einbrechern überrascht.

„Irgendein Messer geschnappt“: Elyas M‘Barek wurde mitten in der Nacht ausgeraubt

Der „Fack ju Göhte“-Star und seine Frau haben ein Haus auf Ibiza – genau dort ereignete sich diesen Sommer ein dramatischer Zwischenfall. Während die beiden seelenruhig schliefen, durchsuchten Einbrecher ihr Haus und überraschten sie schließlich sogar im Schlafzimmer. In dem Podcast „Enter Sandman“, der eigentlich als „Einschlafen mit Elyas M‘Barek und Olli“ seichte Kost verspricht, erzählt der gebürtige Münchner jetzt von dem Erlebnis.

„Ich wache nachts auf – und auf einmal geht die Tür auf, vom Schlafzimmer. Und ich bin total schlaftrunken und sage so: ,Hallo‘. Und die Tür geht wieder zu. [...] Das war ein Alptraum“, erinnert er sich. Als er etwas klarer denken konnte, habe er sich dann auf den Weg nach unten gemacht – und nach dem Rechten sehen wollen. „Tatsächlich – völlig bescheuert – habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei angerufen. Weil ich wusste: Da ist jemand“, berichtet er anschließend.

Geld gestohlen: Elyas M‘Barek hatte „traumatisches Erlebnis“

Passiert ist den beiden schließlich nichts – auch viele Wertgegenstände fehlten am Ende nicht. Nur etwas Geld hätten die Diebe bei ihrem Streifzug durch das Haus mitgehen lassen. Die Seitentür war nach Angaben des Schauspielers aufgebrochen, wodurch die Täter hereinspaziert waren. Was aber noch viel schockierender für Elyas M‘Barek und seine Frau sein dürfte: Nur wenige Tage später versuchten Einbrecher erneut ihr Glück – da war das Paar aber nicht zu Hause.

„Das war ein richtig traumatisches Erlebnis“, hält der Filmstar fest. Mittlerweile habe er das Ganze aber fast schon wieder vergessen – und fühlt sich offenbar ziemlich sicher. Er hat mittlerweile auch eine Alarmanlage eingebaut – und in Sachen Sicherheit ordentlich aufgerüstet. Elyas M‘Barek lebt nicht immer auf Ibiza – er genießt die Anonymität in New York. Verwendete Quellen: Podcast Enter Sandman