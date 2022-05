„Es wird überraschend“: Geheimes TV-Projekt von Evelyn Burdecki

Von: Mick Oberbusch

Evelyn Burdecki beim Dreh für ihr neues TV-Format – dabei kann es auch mal stressig zugehen (IDZRW-Montage). © Instagram @evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki steht seit zwei Monaten regelmäßig vor der Kamera, um für ein neues TV-Projekt zu drehen – worum es genau geht, hält sie aber noch geheim.

Köln – Über mangelnde Beschäftigung kann sich Evelyn Burdecki bekanntlich nur ganz selten beklagen. Die 33-Jährige, die gebürtig aus der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf stammt, ist in diversen TV-Formaten zu Hause – ob beispielsweise beim „Supertalent“ auf RTL auch auf ProSieben, wo die Blondine vor einiger Zeit eine kryptische Ankündigung machte. Nun scheint das nächste TV-Projekt auf die Blondine zu warten – worum es sich dabei handelt, verrät sie allerdings noch nicht.

Evelyn Burdecki dreht für neue TV-Show – „fast in der Endphase“

„Ich hab heute den ganzen Tag gedreht, wir sind jetzt fast in der Endphase. Ich hab noch neun Drehtage und dann ist es abgedreht“, erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin am 11. Mai in ihrer Instagram-Story – fügt jedoch gleich an, dass sie sich zum Inhalt des neuen Projekts noch bedeckt halten müsse. Aus ihren Stories geht lediglich hervor, dass die mögliche neue Show wohl nicht ausschließlich in Deutschland spielen dürfte – immer wieder hatte sich Evelyn zuletzt auch auf Reisen gezeigt, wie 24RHEIN berichtet.

Neue TV-Show für Evelyn Burdecki? – „Für mich etwas ganz Neues“

„Ich glaube, es werden insgesamt zwei Monate sein, die ich jetzt durchgedreht habe“, so die 33-Jährige weiter. „Eins kann ich euch verraten: Es wird so toll. Es wird so spannend und überraschend sein. Für mich etwas ganz Neues, für euch auch“, freut sie sich jedoch schon sehr auf die Reaktion ihrer Fans. Bis sie diese erfährt, wird allerdings wohl noch einige Zeit ins Land ziehen. Zuletzt machte Evelyn Burdecki übrigens ihrer Mutter eine Freude und schenkte ihr zum Muttertag einen Hund.

Evelyn Burdecki früher – in diesen TV-Shows war die Blondine schon zu sehen (Auswahl)

Take Me Out (RTL, 2014)

Der Bachelor (RTL, 2017)

Promi Big Brother (Sat.1, 2017)

Bachelor in Paradise (RTL, 2018)

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL, 2019)

Let‘s Dance (RTL, 2019)

Ninja Warrior Germany – Promi Special (RTL, 2019)

Grill den Henssler (VOX, 2020)

Das Supertalent (RTL, 2020)

Bin ich schlauer als? (RTL, 2021)

Das große Promibacken (Sat.1, 2022)

CATCH! (Sat.1, 2022)

Murmel Mania (RTL, 2022)

Unterm Strich: Seit rund zwei Monaten dreht Evelyn Burdecki für ein neues TV-Format – und lässt ihre Fans diesbezüglich ganz schön im Dunkeln. Sobald die mögliche neue Show mit der Blondine abgedreht ist, gibt es allerdings sicher ganz schnell die Auflösung. (mm)