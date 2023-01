Überraschendes Dschungelcamp-Geständnis: Gigi will Vater werden - Papis warnt ihn

Erst an Tag 10 hatte Gigi im Camp erstmals berichtet, dass er ihm eine bestimmte Frau gerade sehr wichtig sei © RTL+

Gerade erst hat Gigi durchsickern lassen, dass er eine neue Angebetete hat, schon kommt er mit neuen Ideen daher. Er erzählte Papis, dass er sich bald als Vater sieht.

Murwillumbah - Da staunte nicht nur Model Papis Loveday (46), auch die Zuschauer dürften von dieser neusten Offenbarung überrascht sein. Luigi „Gigi“ Birofio ließ an Tag 12 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verlauten: „Ich denke, ich will ein Kind machen, wenn ich hier rauskomme!“ Während Papis zweifelt und meint: „Überlege richtig!“, ist Gigi überzeugt, einmal ein guter Vater zu werden.

Erst an Tag 10 hatte Gigi im Camp erstmals berichtet, dass er ihm eine bestimmte Frau gerade sehr wichtig sei. Im Dschungeltelefon rollten gar ein paar Tränen, weil er seine Flamme so vermisse. Ein Freund von Gigi hat inzwischen verraten, dass es sich bei der „Perle“ um die 26-jährige Soldatin Dana Feist handeln soll. Auch sie ist aus Reality-TV-Formaten bekannt, hat unter anderem an „Love Island“ teilgenommen.

Dschungelcamp: Und was hält Gigis „Perle“ von der Idee?

Dass Gigi daheim eine Freundin hat, war vielen seiner Fans wohl neu. Nun wurde im Dschungel deutlich, dass Gigi wohl nicht nur von einem Teller Pasta träumt. Im Interview mit RTL erzählte Dana Feist, dass sie und Gigi noch nicht besprochen hätten, ob und wie sie zusammen sein wollen. Der Beziehungsstatus bleibt also weiter ungeklärt. Trotzdem war die junge Frau von Gigis Worten bewegt und meinte: „Nach dem Dschungel werden wir wohl drüber reden, wie es weiter geht.“