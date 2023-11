Video nach Rückzug: Fans von Jürgen Drews‘ Aussehen überrascht

Von: Diane Kofer

Schlagerstar Jürgen Drews hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. In einem neuen Video erkennen ihn die Fans kaum wieder.

Dülmen – Jürgen Drews (78) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und aus diesem Grund auch seine Karriere an den Nagel gehängt. Der Schlagerstar hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und nimmt sich Zeit für sich und die Familie. Jetzt können seine Fans einen seltenen Blick auf ihn erhaschen – doch sie erkennen ihn kaum wieder.

Video mit Tochter Joelina: Jürgen Drews kaum wiederzuerkennen

Schon vor ein paar Wochen hat Joelina Drews (28) ein Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters Jürgen Drews gegeben. Dem König von Mallorca gehe es den Umständen entsprechend gut. „Die Krankheit macht es ihm natürlich nicht immer einfach und es gibt Tage, an denen er erschöpft ist und über Schwindel klagt“, erklärte sie. Von öffentlichen Auftritten sieht der Musiker mittlerweile größtenteils ab. Doch im privaten Rahmen zeigt er sich nun mit seiner Tochter.

Auf TikTok teilt Joelina Drews jetzt ein Video mit ihrem Vater, in dem sie ihm ihre neue Musik präsentiert. Die Fans interessiert dabei aber weniger die Reaktion des Schlagersängers, sondern vielmehr sein Aussehen. Viele sind der Meinung, dass Jürgen Drews ganz anders aussieht als noch vor ein paar Monaten. „Ist das wirklich Jürgen Drews? Sieht so anders aus!“, schreibt jemand in der Kommentarspalte. „Das ist doch nicht Jürgen?“, meint ein anderer User, bekommt aber prompt eine Antwort von Joelina höchstpersönlich. „Doch“, schreibt sie.

Fans sicher: Jürgen Drews wird immer jünger statt älter

Doch was finden die Fans so anders an Jürgen Drews‘ Äußerem? Die meisten sind der Meinung, dass der Sänger jünger aussieht. „Habe Jürgen 1998 im Oberbayern gesehen. Da sah er älter aus als heute!“, schreibt ein Nutzer und ist ganz begeistert. „Der Papa wird gefühlt einfach nicht älter. Hammer mit 78“, schwärmt jemand und lobt Jürgen Drews‘ Aussehen. „Dein Dad ist so cool – ich kann nicht mehr“, gibt sich außerdem jemand ganz aus dem Häuschen.

Doch eigentlich will Joelina Drews mit dem Video gar nicht ihren Vater präsentieren, sondern ihre neue Musik. Die Fans sind geteilter Meinung. Das sagt Jürgen Drews selbst zur Musik seiner Tochter. Verwendete Quellen: TikTok/ ichbinjoelina