„War schwer für mich“: Carmen Geiss wird mit Party zum Geburtstag überrascht

Von: Alica Plate

Carmen Geiss wurde mit einer Party zum Geburtstag überrascht © Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965

Damit scheint Carmen Geiss so gar nicht gerechnet zu haben: Ihr Mann Robert und die Kids Shania und Davina haben anlässlich ihres 57. Geburtstags eine Überraschungsparty für ihre Mutter geplant. Eine Aktion, die Carmen emotional ganz schön mitnahm.

Monaco - Große Überraschung für Carmen Geiss (57, alle Infos zu den Geissens auf der Themenseite). Der TV-Star wurde anlässlich seines 57. Geburtstag mit einer großen Party überrascht. Auf Instagram veröffentlichte sie nun ein Video von der Sause. Doch die Veranstaltung stellte die Frau von Unternehmer Robert Geiss emotional vor eine große Herausforderung.

Carmen Geiss feierte ihren 57. Geburtstag

Die Geissens lieben den Luxus, das wird auch in ihrer RTL2-Show „Die Geissens – Eine schreckliche glamouröse Familie“ immer wieder deutlich. Auch auf Instagram geben Carmen, Robert, Davina und Shania immer wieder Einblicke in ihrer Jetset-Leben.

Dabei wurde es kürzlich ganz schön emotional. Denn Carmen Geiss (alle Infos zu den Geissens) feierte am 05. Mai ihren 57. Geburtstag und wurde dabei mit einer dicken Party von ihrer Familie, Freunden und Bekannten überrascht. Davon scheint sie vorab tatsächlich gar nichts geahnt zu haben.

„Was war das für eine wunderschöne Überraschungsparty? Ich bin so stolz auf meine Familie, dass sie das so mega organisiert haben. Es war zwar trotzdem schwer für mich, aber es was so emotional, aber auch lustig“, kommentiert die 57-Jährige das Video, das ihre Tochter während der Überraschung aufgenommen hat. Scheint also ganz so, als sei die Aktion geglückt – die Freude darüber ist Carmen (So anders sah Carmen Geiss früher aus) jedenfalls ins Gesicht geschrieben.

Kürzlich war der hübschen Blondine allerdings alles andere als zum Feiern zumute – Carmen Geiss‘ Mutter ist gestorben. Umso schöner, dass sie nun wieder lachen kann. Verwendete Quellen: Instagram.com/carmengeiss_1965