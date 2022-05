Überraschung bei der Starnacht: Bergdoktor Hans Sigl ist neuer Moderator neben Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger und Hans Sigl. © Screenshot Instagram/Hans Sigl

Er nähert sich dem Schlager an: Hans Sigl moderiert die „Starnacht“-Sendung an der Seite von Barbara Schöneberger.

Neusiedler See – Überraschender Auftritt als „Starnacht“-Moderator! „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (52) bestätigte, dass er die „Starnacht“-Sendung neben Barbara Schöneberger (48) moderieren wird. Der Schauspieler tritt dabei in die Fußstapfen des TV-Moderators Alfons Haider (64) und nähert sich wie seine Kollegin Ronja Forcher (25), die zuvor einige erfolgreiche Schlager-Auftritte absolvierte, der Schlagerszene an.



Medien-Berichten zufolge soll Alfons Haider am 4. Juni 2022 in der kommenden „Starnacht am Neusiedler See“-Show seinen Abschied von dem beliebten TV-Format geben. Die Fans können sich dabei auf bekannte Schlagerstars wie Beatrice Egli (33), Maite Kelly (42) und Giovanni Zarrella (44) freuen, die in der Sendung auftreten werden. Es scheint ganz so, als ob Hans Sigl seine Kooperation mit Barbara Schöneberger im Rahmen seiner anstehenden „Starnacht“-Moderation fortsetzen wird, da er bereits zuvor Gast bei der Premierensendung war, als die Prominente „Verstehen Sie Spaß“ moderierte.

Alfons Haider und Barbara Schöneberger moderieren im Juli „Stars am Wörthersee“ © MDR

Hans Sigl: Überraschende „Starnacht“-Moderation!

Die kommende Live-Show, in der Hans Sigl als Moderator Premiere feiert, soll am 16. Juli 2022 ausgestrahlt werden. In der Schlagershow sollen unter anderem Stars Ross Antony (47), Vanessa Mai (30), Stefanie Heinzmann (33), Mousse T. (55) und Paul Young (66) ihre Songs zum Besten geben.

Das TV-Format entstand aus der Schlager-Zusammenarbeit des MDR mit dem SWR und wird nicht nur vom MDR und ORF, sondern auch vom SWR, übertragen werden. Die Fans der Schlagershow können sich also auf eine spannende „Starnacht“-Sendung freuen!