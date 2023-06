Überraschung bei Rock am Ring: Schlagerstar Olaf der Flipper stahl allen die Show

Mit der Band „Die Flippers“ wurde Olaf Malolepski berühmt. Jetzt legte der Schlagerstar einen überraschenden Auftritt hin: Er performte auf der Hauptbühne bei Rock am Ring © IMAGO / Panama Pictures

Olaf der Flipper trat überraschenderweise bei Rock am Ring auf. Der Schlagersänger wurde vom Publikum gefeiert.

Olaf Malolepski (77) von der Band „Die Flippers“ überraschte mit seinem Auftritt bei Rock am Ring. Am Freitag trat der Schlagerstar am Nürburgring auf und begeisterte das Publikum. Der 77-Jährige stand zur großen Überraschung der Fans auf einmal in einem roten Glitzer-Jackett auf der Hauptbühne. Dort performte er unter anderem seine Hits „Lotusblume“ und auch „Wir sagen Dankeschön“.

Der Auftritt des Schlagersängers dauerte nur etwa 15 Minuten – doch die Fans genossen den Auftritt sehr. Statt hartem Rock tönte Schlagermusik und es wurde begeistert mitgesungen. Zusammen mit seiner ehemaligen Band „Die Flippers“ veröffentlichte Olaf 46 Alben. Insgesamt verkaufte die Band über 40 Millionen Tonträger und war deutschlandweit beliebt. Doch 2011 löste sich die Schlagerband auf und seitdem arbeitet Olaf der Flipper als Solokünstler.

Eine viertel Stunde Schlagermusik dank Olaf dem Flipper

Mit dem Auftritt des 77-Jährigen hatte wohl kaum einer gerechnet. Auf Twitter meinte ein Zuschauer des Konzerts verwundert: „Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, als ich mir das Ticket gekauft habe.“ Ein weiterer User schrieb: „Was macht der denn da als Special Guest auf der Bühne – ich glaub‘s ja nicht.“ Und auch daheim gebliebene Fans äußern sich begeistert: „Da schalte ich vollkommen unvorbereitet in den Livestream und dann performt da ganz unironisch Olaf von den Flippers.“ Die Fans im Publikum des 77-Jährigen sangen voller Freude textsicher mit. Verwendete Quellen: Instagram / olafderflipper; Twitter