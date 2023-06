Überraschungsgäste: Kate Middleton und Prinz William besuchen Traumhochzeit in Jordanien

Von: Susanne Kröber

Also doch – auch Prinz William und Prinzessin Kate zählen zur illustren Gästeschar der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein mit Rajwa Al Saif.

Amman – Am 1. Juni wird in der jordanischen Hauptstadt Amman die Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) mit der saudi-arabischen Architektin Rajwa Al Saif (29) gefeiert. Vor 140 geladenen Gästen gibt der Sohn von König Abdullah II. (61) und Königin Rania von Jordanien (52) seiner Braut im Zahran-Palast das Ja-Wort, dort, wo fast auf den Tag genau vor 30 Jahren auch Husseins Eltern heirateten. Lange war unklar, ob auch Prinz William (40) und Kate Middleton (41) zur illustren Gästeschar gehören, doch jetzt wurde das britische Thronfolgerpaar in Amman gesichtet.

Neben Prinz William und Kate Middleton: Diese Gäste kommen zur Traumhochzeit in Jordanien

Prinzessin Kate und Prinz William wurden am Vorabend der Hochzeit dabei gefilmt, wie sie nach ihrer Ankunft in Jordanien gut gelaunt die Bar des 5-Sterne-Hotels St. Regis in Amman durchqueren. Laut Daily Mail trug die Prinzessin von Wales dabei eine weiße Bluse und einen Hosenanzug von Alexander McQueen, den sie in mehreren Farben besitzt. Kate und William werden am Nachmittag des 1. Juni Zeugen einer „eleganten und unaufdringlichen religiösen Zeremonie“ im Zahran-Palast werden, bevor dann mit stolzen 1.700 Gästen im Husseiniya-Palast gefeiert wird.

Knapp einen Monat nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in London gibt es in Jordanien ein großes Wiedersehen der Königshäuser. Neben Prinz William und Kate Middleton besuchen auch Prinz Frederik (55) und Prinzessin Mary von Dänemark (51) die Hochzeit von Hussein und Rajwa. Die Niederlande werden von König Willem-Alexander (56), Königin Màxima (52) und Prinzessin Amalia (19) vertreten. König Philippe von Belgien (63) soll laut gala.de mit Tochter Prinzessin Elisabeth (21) ebenso zu den Gästen zählen wie Spaniens ehemaliger König Juan Carlos (85) samt Königin Sofía (85) und Tochter Elena (59).

Prinzessin Kate verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Jordanien

Prinzessin Kate hat eine ganz besondere Verbindung zu Jordanien. Von Mai 1984 bis September 1986 lebten die Middletons in Amman, Kates Vater Michael Middleton (73) war dort als Manager für die Fluggesellschaft British Airways tätig. 2021 reisten William und Kate mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) nach Jordanien und besuchten dort unter anderem die Ruinenstadt Petra.

Prinzessin Kate und Prinz William (rechts) sind der Einladung zur Hochzeit von Kronprinz Hussein und Rajwa Al Saif in Jordanien gefolgt. (Fotomontage) © IMAGO/APAimages/i Images

Zudem verbindet die jordanische Königsfamilie seit langem eine enge Freundschaft mit den britischen Royals. So zählten König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien natürlich auch zu den Gästen der Krönung von König Charles III. und nahmen an der Beerdigung von Queen Elizabeth II. († 96) am 19. September 2022 teil. Kein Wunder also, dass jetzt Prinz William und Prinzessin Kate dem jordanischen Thronfolger und seiner Braut die Aufwartung machen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, gala.de, Instagram