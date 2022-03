Gefeierter Schauspieler stirbt in Ukraine bei Bombenangriff: „Sinnloser Tod“

Von: Julia Hanigk

Pasha Lee verstarb im Ukraine-Krieg. © Screenshot Instagram/pashaleeofficial

Im Ukraine-Krieg verstarb der bekannte Schauspieler Pasha Lee. Die Filmwelt und Menschen überall auf der Welt sind in Trauer um einen Kämpfer, der nur 33 Jahren alt wurde.

Irpin - Der ukrainische Schauspieler Pasha Lee war in seiner Heimat bekannt und beliebt. Im Ukraine-Krieg kämpfte er freiwillig für die Armee. Jetzt verstarb er mit nur 33 Jahren, wie tz.de berichtet.

Schauspieler Pasha Lee stirbt im Ukraine-Konflikt

In seiner Heimat lieh er seine Stimme Blockbustern wie „Der Hobbit“ oder „Der König der Löwen“. Mit dem Start des Ukraine-Konflikts (hier alle News auf der Themenseite) beschloss der 33-jährige durchtrainierte Schauspieler Pasha Lee, der ukrainischen Armee beizutreten. Zuletzt veröffentlichte er auf Instagram ein Bild in Armeeuniform aus Irpin bei Kiew.

Dazu schrieb Lee: „Seit den letzten 48 Stunden gibt es die Möglichkeit, sich hinzusetzen und ein Foto davon zu machen, wie wir bombardiert werden, und wir lächeln, weil wir uns wehren werden und alles gut werden wird.“

Iprin geriet zuletzt stark unter Beschuss, viele Menschen kamen ums Leben. So auch Pasha Lee. Der Präsident des ukrainischen Journalistenverbands, Sergiy Tomilenko, bestätigte auf Twitter: „Er war der glücklichste und sonnigste... Im Kampf mit den russischen Besatzern starb der Fernsehmoderator des UA-Kanals ‚DOM‘, Film- und Synchronsprecher Pascha Lee. Seit den ersten Tagen des Krieges kämpfte er als Soldat für die Ukraine. In Friedenszeiten war er ein unterhaltsamer TV-Moderator.“ Auch das internationale Film-Festival in Odessa meldete Lees Tod.

Gefeierter Schauspielstar stirbt in der Ukraine bei Bombenangriff: „Sinnloser Tod“

Unter dem letzten Instagram-Bild des freiwilligen Kämpfers trauern die Fans. „Unser Engel jetzt“ und „Pash, sag uns allen, dass es nicht wahr ist!“, ist beispielsweise auf Ukrainisch darunter zu lesen. Die Nachricht sorgt überall auf der Welt für Trauer und Fassungslosigkeit. „Sinnloser Tod“ und „Ruhe in Frieden“, schreiben Menschen aus Deutschland auch auf Facebook.

Im Netz trauern Menschen um Pasha Lee. © Screenshot Instagram; Screenshot Facebook

Schockierende Bilder aus der Ukraine teilten zuletzt auch Evelyn Burdecki und Oliver Pocher via Instagram. Sie fuhren für Hilfe an die Grenze. Andere Stars, wie beispielsweise Cathy Hummels, öffnen dagegen ihre Türen, um Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufzunehmen.

