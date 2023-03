Ulla Kock am Brink lehnt Beauty-OPs mit 61 ab

Teilen

Die einstige Gameshow-Queen Ulla Kock am Brink ist auf unsere TV-Bildschirme zurückgekehrt. Jetzt verriet die 61-Jährige, warum sie alle Beauty-Eingriffe ablehnt…

Seit dieser Woche feiert Ulla Kock am Brink (61) mit einer ihrer früheren Kult-Gameshows ein Comeback. Die 61-Jährige ist nun wieder regelmäßig mit der Sendung „Die perfekte Minute“ auf Sat.1 zu sehen. Seit ihrer Gameshow-Zeit in den 90ern und frühen 2000ern hatte sie jahrelang nur hinter der Kamera gearbeitet.

Für ihre TV-Rückkehr gab es einen besonderen Grund: Ulla möchte ein Zeichen für Frauen über 60 setzen, vor allem in der Unterhaltungsbranche. Sich vor ihrem Comeback unters Messer zu legen, stand für Ulla deshalb gar nicht erst zur Diskussion. „Das kam für mich deshalb nicht infrage, weil ich es persönlich für mich nicht möchte. Ich habe nichts dagegen, wenn andere das tun, wenn sie es denn nur für sich täten“, erklärt sie in einem Gespräch mit Bunte.

Sich aus gesellschaftlichem Druck für eine Beauty-OP zu entscheiden, hält Ulla für einen großen Fehler. „Viele Frauen machen es aus einem vermeintlichen Schönheitsideal oder Jugendwahn heraus, machen das abhängig von äußerlichen Umständen, von einem äußerlichen Druck und das halte ich für fatal“, so die 61-Jährige.

Ulla Kock am Brink: Das rät sie jungen Frauen in der TV-Branche

Vor ihrem großen TV-Comeback stand für sie fest, dass sie ganz natürlich vor der Kamera stehen möchte – ohne Botox und Co. „Ich selber habe für mich überlegt: ‚Also wenn, dann machst du das jetzt so, wie du bist und mal sehen, was kommt.‘ Und bisher sind da null negative Reaktionen gekommen.“

Sie ist eine Frau mit einer langen TV-Karriere und viel Erfahrung. Zum Thema Beauty-OPs und Altern hat Ulla noch einen gut gemeinten Ratschlag an alle junge Frauen in der Unterhaltungsbranche. „Lasst euch nicht kirre machen mit dem Aussehen oder dem Gewicht oder dem Alter oder mit Verhaltensweisen. Also das, was die scheinbare Erwartungshaltung von außen ist, brecht damit“, erklärt der TV-Star. „Sei einfach du selbst, dann hast du eine Chance, im Fernsehen was zu werden. Wir brauchen nämlich wieder Typen und nicht Stereotypen“, lautet ihre Einschätzung.