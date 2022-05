„Um einmal ästhetische Fotos zu machen“: Oliver Pocher stichelt gegen Yeliz Kocs Playboy-Fotos

Teilen

Oliver Pocher hetzt gegen Yeliz Koc wegen Playboy-Bilder © instagram/oliverpocher & instagram/_yelizkoc_

Influencerin Yeliz Koc posierte für eine Ausgabe des Playboys. Das kritisiert nun Oliver Pocher und hetzt gegen die 28-Jährige.

Köln - Für Entertainer Oliver Pocher (44) sind die Playboy-Fotos von Influencerin Yeliz Koc (28) ein neuer Grund, um gegen die 28-Jährige zu hetzen. Es gab schon einige Vorfälle, bei denen Oliver Pocher sich gegen die junge Mutter stellte. Das erste Mal gerieten die beiden 2020 aneinander, als Oliver Pocher im Rahmen seines Instagram Formats „Bildschirmkontrolle“ über die Posts von Yeliz Koc spottete.

Nun machte Yeliz Koc durch ihre Aufnahmen für den Playboy Schlagzeilen. Die 28-Jährige wird daraufhin prompt von Oliver Pocher kritisiert und angegriffen. Dieser meint in seinem Podcast „Die Pochers“: „Die Zeiten, in denen der Playboy sechsstellig gezahlt hat, sind ja auch lange vorbei!“ Er findet wohl, dass es sich für die Mutter nicht lohnt, Playboy-Bilder zu machen: „Wenn du irgendwie für einen Flug nach Mallorca und vielleicht 10.000 Euro meinst, dich da irgendwie so zu zeigen, um einmal ästhetische Fotos zu machen – bitte.“

Die Streitigkeiten gehen weiter

Ein weiterer Grund für Oliver Pochers Hetze ist wohl die Tatsache, dass der Vater von Yeliz Koc nichts von den Bildern wusste und die 28-Jährige seiner Meinung nach ihren kulturellen Hintergrund medial ausschlachte: „Nach Sila Sahin kommt sie damit zehn Jahre zu spät“. Doch das scheint nicht spurlos an Yeliz Koc vorbeizugehen. So behauptet diese als Reaktion auf diverse Angriffe, dass Oliver Pocher sie vor acht Jahren bei einem Event in einem Fahrstuhl geküsst haben soll. Dies sei passiert, als sie 18 Jahre alt gewesen ist. Oliver Pocher war zu dieser Zeit verheiratet und dementiert den Vorfall.