„Alle haben Angst vor ihr": Fotografin packt aus, wie Meghan Markle mit Paparazzi umgeht

Von: Annemarie Göbbel

Fotografin Jill Ishkanians hat Meghan in zwei Jahren viermal abgelichtet, zuletzt am Blumenmarkt in Montecito. Sie verrät, wie die Herzogin Paparazzi händelt.

Montecito – Immer wieder haben sich Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) bitterlich über Paparazzi beschwert. Seit sie ihren royalen Aufgaben entsagt haben, gelten sie mehr oder weniger als Privatpersonen. Meghan wehrte sich aktiv und verklagte die Agentur „Splash UK“ wegen ihrer aggressiven Jagd auf Bilder von ihr und ihren Kindern. Das Gericht in London gab dem Herzogspaar recht, wie der britische Guardian berichtete. Private Fotos der Familie Sussex sind seitdem so gut wie tabu.

Fotografin Jill Ishkanians gibt tiefe Einblicke in das Leben der Meghan-Paparazzi

Die Fotografin Jill Ishkanians wohnt selbst in Montecito und hat Meghan zuletzt auf dem dortigen Blumenmarkt beim Einkaufen fotografiert. Die Bilder wurden von Daily Mail aufgegriffen und veröffentlicht. Kritiker der Sussexes behaupteten gelegentlich, Meghan würde Paparazzi auch selbst anrufen, um mehr Aufmerksamkeit der Medien zu erhalten.

Ishkanians kann an einer Hand abzählen, wie oft sie die Herzogin in den letzten beiden Jahren vor die Linse bekommen hat und will die Sachlage richtig stellen. In Newsweek lässt sich der Profi über die Schulter schauen: „Ich würde sagen, alle haben Angst vor ihr“, berichtet sie. „Sie haben alle Angst vor ihr – sie hat gewonnen.“ Mit „Sie“ sind die Nachrichtenpublikationen gemeint, die jetzt eher zaghaft seien, wenn ihnen Bilder angeboten würden, sagt Jill weiter. Dann geht‘s ans Eingemachte: „Wenn man ein Bild von ihr [Meghan] verkauft, rufen einen die Anwälte [der Agenturen] an und stellen einem alle möglichen Fragen. Sie fragen dich, ob sie dich gebeten hat, sie nicht zu fotografieren.“

Tiefe Einblicke in die Paparrazi-Arbeit in Montecito Ishkanian sagte, sie habe Meghan auf dem Blumenmarkt bei einem ihrer vielen Routinebesuche in Montecito, wo ihre Mutter lebt, zufällig getroffen: „Ich würde sagen, Harry und Meghan wollen die Geschichte kontrollieren, was man nicht kann, vor allem wenn man in einer kleinen Stadt lebt. Niemand scheint nach Santa Barbara fahren zu wollen. Sie hängen alle nur hier herum, also wird man erwischt.“ An dem Tag, als sie Meghan auf dem Markt sah, habe sie eigentlich auf Katy Perrys (38) Vater gewartet. „Ich komme hoch und sehe Katy Perrys Vater und ich schaue und da steht eine Frau, die wie Meghan Markle aussieht, neben ihm“, fuhr sie fort. Sie habe angefangen zu fotografieren und als sie den Leibwächter gesehen habe, hätte sie gewusst, dass ihr wirklich Meghan vor die Nase gelaufen war. Ihr Geschlecht habe ihr in die Karten gespielt, erzählt Jill weiter: „Auf den ersten Bildern, die ich von ihr machte, lächelte sie mich an und dachte: ‚Sie ist eine Frau.‘ Alle reden von gleichen Rechten und ich sage euch was: Ich habe als Frau noch mehr Macht als männliche Paparazzi, weil sie mich für nichts wert halten.“ Mit der Handy-Kamera glückten ihr die Aufnahmen, die Meghan beim Bummel über den Bauernmarkt zeigen. „Also habe ich mein iPhone in die Hand genommen, ich wusste, wenn ich eine große Kamera in die Hand nehme, macht sie Ärger.“

Meghan Markle wirkte auf die Fotografin verändert, „sie schien ein wenig gedemütigt zu sein“

Seit Meghan und Harry einen Rechtsstreit gewonnen haben, müssen Paparazzi mit Anwaltsanrufen rechnen, wenn sie die Sussexes „abschießen“. Publikationen sichern sich jetzt doppelt und dreifach ab. (Fotomontage). © Ella Ling/Imago & Joel Carrett/dpa

„Ich habe Formulare von der Mail [Dailymail], der Sun [The Sun] und allen anderen bekommen. Die sind alle verrückt. Und dann fragen sie dich, warum warst du dort?“ Sie findet es nervenaufreibend, die zweifache Mutter zu fotografieren, verteidigt Meghan aber bezüglich der Anschuldigung: „Keiner hat mich angerufen, Montecito ist ein kleiner Ort, wenn man in der Nähe ist, ist es nicht so schwer.“ Ishkanian ist der Meinung, dass der konfrontative Umgang des Paares mit der Presse die Medien in Aufruhr versetzt hat.

„Es war das vierte Mal [dass Jill Meghan fotografierte] seit 2021, und diesmal hatte sie eine andere Ausstrahlung“, sagte sie. Und weiter: „Wenn man diese Art von Arbeit macht, wird man sehr intuitiv.“ Deshalb erlaubt sie sich auch eine Beurteilung und stellte einen Wandel fest: „Die Art, wie sie [Meghan] mich ansah, war einfach anders als bei den anderen Malen. Sie schien ein wenig gedemütigt zu sein oder einen Schritt zurück gemacht zu haben.“ Ob es am geplatzten Spotify-Deal oder den Gerüchten liegt, die Villa in Montecito sei schon verkauft, Prinz Harry wolle alleine für ein Projekt nach Afrika gehen, weiß auch Jill Ishkanian nicht. Verwendete Quellen: newsweek.com, guardion.co.uk, dailymail.co.uk