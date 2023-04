Umzugspläne bei Pietro Lombardi und Laura in eine andere Stadt

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa denken darüber nach, von Köln nach Düsseldorf zu ziehen. Daher besichtigten sie nun ein Haus.

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) wollen in eine andere Stadt ziehen. Erst vor etwa einem halben Jahr ist die 26-Jährige zu ihrem Freund gezogen. Das Paar hat Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Der 30-Jährige hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind ist ein Sohn. Das Paar teilt gerne ihren Alltag auf Instagram. So zeigten sich die beiden nun auf dem Weg zu einer Hausbesichtigung.

Das Paar denkt darüber nach, von Köln nach Düsseldorf zu ziehen. Das zeigten die beiden nun auf Instagram. Pietro Lombardi postete in seiner Instagram Story ein Video von sich im Auto, während Laura Maria Rypa mit Sohn Leano auf dem Rücksitz im Hintergrund zu sehen ist. Der 30-Jährige meint: „Wir schauen uns jetzt mal ein Haus an.“ Außerdem fügt er leicht ironisch hinzu: „Und das in der Nähe ihrer Eltern – Ich bin am Arsch.“

Hat Pietro Angst vor seinen Schwiegereltern?

Die frisch gebackene Mama sieht das ganz positiv und postet auch ein Video in ihrer Instagram Story. Sie meint: „Ich bin mal gespannt, ob Pietro das Haus gefallen wird.“ Doch sie selbst hat schon eine feste Meinung dazu: „Ich weiß schon, wie das Haus aussieht.“ Dann zieht die 26-jährige die Kamera ganz nah an sich heran und flüstert: „Aber der Mann hat eh nichts zu sagen.“ Bisher gibt es noch keine Updates, wie die Besichtigung gelaufen ist. Doch falls es zum Umzug kommt, verrät das Paar sicherlich alles auf Social Media.