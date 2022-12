„So asozial“: Unbekannter pinkelt in Katharina Eisenbluts Baby-Flasche

Von: Claire Weiss

Seit dem Sommer ist Katharina Eisenblut Mutter eines Sohnes. Auf Instagram erzählt das DSDS-Sternchen nun eine erschreckende Story. Ein Fremder soll in die Thermosflasche ihres Babys uriniert haben.

Landau - Eigentlich genießt Katharina Eisenblut (28) das Mamasein in vollen Zügen. Auf Instagram gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihr Leben mit Baby Emilio. Ihr Sohn kam im Juli dieses Jahres zur Welt und krönte das Liebesglück mit Ehemann Nico Kronenbitter.

Katharina Eisenblut ließ Thermosflasche im Hausflur stehen

Doch nun berichtet das DSDS-Sternchen von einem erschreckenden Vorfall. „Uns hat einfach jemand in die Thermosflasche von Emilio gepinkelt“, erzählt die Sängerin entsetzt. Sie habe die Wickeltasche mitsamt einer Thermosflasche voller heißem Wasser im Hausflur abgestellt und beides kurz unbeaufsichtigt gelassen.

Katharina Eisenblut erzählt auf Instagram von den schockierenden Ereignissen. © Instagram/Katharina Eisenblut

Dieses Zeitfenster soll dann ein Unbekannter genutzt haben, um in die Thermoskanne zu urinieren. „Ich finde die ganze Aktion so asozial“, meint Katharina fassungslos. Doch den Pinkel-Angriff will die ehemalige „Die Alm“-Kandidatin nicht auf sich sitzen lassen und fuhr kurzerhand zur Polizei. Dem unbekannten Täter droht sie: „An die Person, die echt meinte, unserem Sohn so etwas anzutun. Ich werde dich finden und dann werden wir mal sehen, was ich mir für dich einfallen lasse.“

Wer ist Katharina Eisenblut? Katharina Eisenblut wurde 2021 durch DSDS bekannt. Ihr eigentlicher Nachname lautet Demirkan, was aus dem türkischen wortwörtlich übersetzt „Eisenblut“ bedeutet. In der Castingshow kam die Sängerin mit ihrem Konkurrenten Marvin Ventura Estradas zusammen und zog nach den Dreharbeiten zu ihm. Doch das Paar trennte sich noch im selben Jahr, im August 2021. Nur kurze Zeit später zeigte Katharina ihren neuen Freund Nico Kronenbitter im Netz. Die beiden verlobten sich im Oktober, heirateten im November und im Juli 2022 bracht Katharina den gemeinsamen Sohn, Emilio zur Welt.

Katharina Eisenblut löscht Instagram-Story

Die Instagram-Story hat Katharina Eisenblut inzwischen wieder gelöscht, sie habe sich entschlossen, ihr „Kind schützen zu wollen“. Die Influencerin hat außerdem bereits zwei neue Thermosflaschen gekauft.

Solche Angriffe sind für die Sängerin wohl nichts Neues. Katharina Eisenblut wurde auch schon auf offener Straße angespuckt. Verwendete Quellen: promiflash.de, Instagram/Katharina Eisenblut