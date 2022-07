„Unbeschreiblich schön“: Schlagerfans feiern Melissa Naschenweng im kurzen Glitzerkleid

Teilen

Melissa Naschenweng feierte ihren Geburtstag auf Instagram mit einem Schnappschuss im glitzernden Minikleid. Ihre Fans finden den spacigen Look offensichtlich ziemlich gut! (Fotomontage) © IMAGO / Harald Deubert & Instagram/Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng feierte ihren Geburtstag auf Instagram mit einem Schnappschuss im glitzernden Minikleid. Ihre Fans finden den spacigen Look offensichtlich ziemlich gut!

Lesachtal – Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, liebe Melissa Naschenweng! Die Schlagersängerin sieht zwar immer noch wie Anfang zwanzig aus, feierte zuletzt allerdings bereits ihren 32. Geburtstag. Auf Instagram teilte die Blondine zwei Schnappschüsse, die sie passend zur Geburtstagsparty in einem megakurzen Glitzerkleid zeigen. Bei ihren Followern in den sozialen Netzwerken kommen die Bilder augenscheinlich ziemlich gut an! Ein Blick in die Kommentarspalte genügt, um zu sehen, dass Melissas Fans den Look ihres Idols richtig abfeiern.

Auf den Fotos posiert Melissa vor einer Fensterfront, im Hintergrund ist die wunderschöne Kulisse des Lesachtals zu sehen. Zwar steht die Musikerin in Richtung Scheibe, dreht sich jedoch keck um, damit die Kamera ihr strahlendes Lächeln einfangen kann. Auf dem zweiten Bild legt Melissa die linke Hand an ihre Hüfte und wirft den Kopf frech in den Nacken. Auf diese Weise kommt die spacige Rüschenapplikation an den Ärmeln des Kleides nochmal richtig zur Geltung. Dieser Schlagerstar hat ganz klar Sinn für Mode!

Ihre Follower in den sozialen Netzwerken finden, dass Melissa Naschenweng in ihrem Outfit wunderschön aussieht

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Fans und Follower der „Dein Herz verliert“-Interpretin mit Komplimenten für ihr schillerndes Outfit, denn Melissa Naschenweng scheint zu einer regelrechten Fashionista mutiert zu sein. „Unbeschreiblich schön“, findet beispielsweise ein User, dessen geschriebener Kommentar sich gegen die zahlreichen Herzchen- und Flammen-Emojis durchsetzen muss. „Ein absoluter Traum! Du wirst mit jedem Lebensjahr noch hübscher“, schreibt ein weiterer Fan, der Melissas Karriere offenbar bereits seit einer Weile verfolgt.

Melissa Naschenweng selbst bedankt sich in ihrem Posting für die zahlreichen Geburtstagsgrüße ihrer Fans. „32! DANKE für all‘ eure lieben Glückwünsche! Ich hab‘ mich sehr gefreut“, schreibt sie neben die Glitzerkleid-Bilder. Auf die nächsten 32 Jahre, liebe Melissa Naschenweng!