„Uncool“: Paparazzi lauern YouTube-Star Julian Claßen nach der Trennung vor seinem Haus auf

Julian Claßen fotografierte einen Paparazzi der ihm auflauerte © Screenshot/instagram.com/julienco_

Das YouTube-Paar Bibi und Julian hat sich getrennt. Dies bestätigte Julian vor wenigen Tagen selbst in seiner Instagram-Story. Nun aber zeigte er auch die Schattenseiten des Ruhms - denn Paparazzi lauerten vor dem gemeinsamen Haus.

Köln - Für viele kam die Nachricht ziemlich überraschend, denn das erfolgreiche YouTube-Paar Bibisbeautypalace und Julienco hat sich getrennt. Der Ehemann der 29-Jährigen bestätigte das Beziehungs-Aus in seiner Instagram-Story. Nun möchten auch Paparazzi weiterhin exklusive Fotos bekommen und lauern vor dem gemeinsamen Haus auf.

Nun ist es offiziell: Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt. Für viele Fans, wie auch für einige Journalisten, ist die Trennung weiterhin eine PR-Sache - sie glauben nicht an ein Liebes-Aus. Doch Julienco bestätigte dies ebenfalls in einer Instagram-Story, dass es ernst sei und er aus so einer Sache nie einen Spaß machen würde.

Julian Claßen zeigt in seiner Instagram-Story einen Paparazzi © Screenshot/julienco_

Kurz nach der offiziellen Trennung kamen Bilder an die Öffentlichkeit, die Bibi mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigten - einmal im Mai in London, wie auch jetzt auf der Reise nach Italien. Auch Julian selbst wurde mit einer anderen Frau gesichtet - ist die Beziehung schon länger vorbei? Fans vermuten es.

Der 29-jährige YouTube-Star zeigte in seiner Instagram-Story, wie Paparazzi vor dem gemeinsamen Haus auflauerten. „Uncool“, kommentierte er seinen Post. Der Paparazzi fuhr mit einem Auto vor.

Viele Fans, wie auch Promis warten nun auf ein offizielles Statement von Bibi. Auch Joelina Karabas ist ziemlich schockiert von Bibi und Julian Claßens Trennung. Sie war früher ein großer Fan von den YouTube-Paar. Verwendete Quellen: Screenshot/julienco_