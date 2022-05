Bodyguard von Helene Fischer spricht über Zeit mit Schlagerstar: „Verschwiegenheit und Loyalität“

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischers Bodyguard spricht nun über das Arbeitsverhältnis zwischen den beiden. (Fotomontage) © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / APress

Helene Fischer ist keine One-Woman-Show, sie beschäftigt ein großes Team. Doch wie ist es für die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands zu arbeiten? Ihr Bodyguard spricht nun über das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und Helene Fischer.

München - Helene Fischer ist Deutschlands größter Schlagerstar. Einfach vor die Tür gehen, ohne erkannt zu werden? Für Helene Fischer mittlerweile unmöglich. Zu ihrer eigenen Sicherheit ist deswegen - zumindest bei großen öffentlichen Veranstaltungen - ihr Bodyguard immer an ihrer Seite. Nun spricht darüber, wie es ist für Helene Fischer zu arbeiten.

Oliver Görse ist seit vielen Jahren der Bodyguard von Helene Fischer (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten). Bei großen Events weicht er nicht von ihrer Seite, hält sie, wenn sie fällt. So beispielsweise 2018 bei der ARD-Show „Das große Fest der Besten“. Helene Fischer rutschte damals in ihren High-Heels auf dem Konfetti aus und stürzte und Görse half ihr wieder auf die Beine.

Helene Fischer 2019 bei den „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“. Ihr Bodyguard macht ihr die Autotür auf. © IMAGO/Christian Schroedter

In einem Interview mit „Die Aktuelle“ spricht er nun über seinen Job als Bodyguard von Helene Fischer (Alle Alben von Helene Fischer: Das hat die Schlagersängerin schon alles veröffentlicht). „Meine Arbeit beinhaltet auch Verschwiegenheit und Loyalität“, so Görse. Passend zu diesem Statement hielt er sich dementsprechend mit privaten Details über ihr Privatleben zurück.

„Nur Handtuch um“: Helene Fischer wurde beim Saunabesuch von Fan erkannt

Verschwiegenheit und Loyalität? Zwei Qualitäten, die Helene Fischer an ihren Bodyguard mit Sicherheit sehr schätzt. Bei all dem Wirbel um ihre Person ist Helene Fischer ihr Privatleben nämlich heilig.

Doch auch schon am Anfang ihrer Karriere wurde sie öfters mal in der Öffentlichkeit erkannt. Dieses Fan-Treffen vergisst die Schlagerqueen wohl nie. Helene Fischer wurde nämlich in der Sauna erkannt - halbnackt und nur mit einem Handtuch bedeckt. Heute kann sie aber über das ungewöhnliche Treffen lachen. Verwendete Quellen: Die Aktuelle