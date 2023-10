Legendärer Synchronsprecher tot: Er lieh Schwarzenegger, Stallone und Travolta seine Stimme

Thomas Danneberg ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Berliner war einer der meistbeschäftigten Synchronsprecher Deutschlands.

Berlin - Für viele Menschen dürfte er für immer eng verbunden sein mit Stars wie Arnold Schwarzenegger (76), Sylvester Stallone (77) oder John Travolta (69). Sein Gesicht kannten allerdings nur wenige: Thomas Danneberg. Der Synchronsprecher ist jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben.

Nerven-OP und Sturz: Thomas Danneberg war gesundheitlich angeschlagen

Seine Frau bestätigte gegenüber bild.de: „Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.“ Schon seit Jahren hatte der Synchronsprecher gesundheitliche Probleme. „Nach einer Nerven-OP und dem Sturz 2017 hatte Thomas leider mit gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen“, erklärte seine Frau dem Blatt. Trotzdem in seiner gewohnten Umgebung zu sein und nicht etwa ins Krankenhaus gehen zu müssen, war ihm demnach wichtig: „Wir konnten bis zum Schluss gemeinsam zu Hause bleiben“, so seine Frau.

Thomas Danneberg war einer der meistbeschäftigten Synchronsprecher Deutschlands. Der Berliner hatte einen interessanten Lebensweg: Nach seinem Abitur machte er laut der Agentur „Sprecherdatei“ eine Ausbildung zum Hochseefischer auf Island. Danach bereiste er die USA und beschäftigte sich als Schlagzeuger mit seiner musikalischen Leidenschaft, Jazz. Eine Schauspielausbildung folgte in den Sechzigern in Berlin.

Thomas Dannebergs Lebenswerk: Synchronstimme von John Travolta bis Chuck Norris

Als Synchronsprecher lieh er zahlreichen Hollywoodstars seine Stimme: Dan Aykroyd, John Travolta, Arnold Schwarzenegger, Dennis Quaid, Sylvester Stallone, John Cleese, Terence Hill, Gérard Depardieu, William Shatner, Robert Forster, Chuck Norris, Alain Delon, Jeff Bridges und Bruce Li - um nur einige seiner 1511 aufgelisteten Synchronsprecher-Aufträge zu nennen.

Auch als Hörbuchsprecher, etwa in „Die Anstalt“, in Werbespots für die Deutsche Post oder in Computerspielen wie „Die Siedler III“ ist Danneberg zu hören. Sein letzter Job als Synchronsprecher war laut bild.de die Rolle von Terence Hill (84) in „My Name is Somebody“. Den Hollywoodstar begleitete Danneberg 2018 sogar zur Premiere des Films in Dresden.

