„In 5 bis 10 Jahren ist die Ehe von Harry und Meghan am Ende“: Experte packt aus

Von: Annemarie Göbbel

Kein Orakel, sondern die Persönlichkeitsstruktur bringen eine Expertin zur Erkenntnis, wann und warum Meghan und Harrys Trennung bevorsteht.

Montecito – Selten stand eine Beziehung von Anfang an mehr auf dem Prüfstand als die Ehe von Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38). Doch nur drei Jahre, nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex als Mitglieder der ersten Reihe der königlichen Familie zurücktraten und nach Kalifornien zogen, häufen sich die Gerüchte, dass ihre Ehe in die Brüche gegangen sei. Die Rede ist von geheimen Hotelzimmern, in denen der Prinz sich vor seiner Frau zurückzöge, Meghan arbeite an ihrer Solokarriere und Prinz Harry habe trotz Zerwürfnis mit Bruder William (41) um die Erlaubnis zur Rückkehr den Schoß der Familie gebeten. Alles Unsinn?

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einfach kein Durchhaltevermögen

In einem Beitrag auf TalkTV sagt die amerikanische Journalistin Kinsey Schofield (38) voraus, dass Harry und Meghan nicht länger als ein Jahrzehnt zusammen sein werden. „Werden sie sich trennen? Nein. Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt, dass es innerhalb von fünf bis zehn Jahren passieren wird“, erklärte sie. Einen Grund zu dieser gewagten Aussage hat sie auch parat. Unter ihren Kontakten sei es Konsens, dass der Herzog und die Herzogin einfach kein Durchhaltevermögen hätten. Meghan würde deshalb nicht bei Prinz Harry bleiben.

In die gleiche Richtung geht eine ungenannte Quelle, die Mitte Juli gegenüber RadarOnline den Beziehungs-Status der Sussex-Familie wie folgt angab: „Sie versuchen herauszufinden, was sie getroffen hat. Harry passt nicht in Meghans kitschige Tinseltown-Welt“. Kurz darauf erklärte ein anderer Informant gegenüber Page Six, dass der Bericht nicht wahr sei und sagte: „Es ist buchstäblich erfunden.“ Doch auch wenn es dem Paar im Moment gut gehen sollte, sehen royale Kommentatoren das Ende nahen: Kaum jemand glaubt, dass die beiden langfristig zusammenbleiben werden.

Expertin Katie Nicholl glaubt an den Bestand der Ehe zwischen Meghan und Harry In Anbetracht der Gerüchte teilte die royale Expertin Katie Nicholl ihre Meinung, die auf ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Paar beruhen. In einem Interview mit Entertainment Tonight stellte Nicholl fest, dass Harry und Meghan sich nach wie vor sehr nahe stünden und dass es weiter zwischen ihnen funke. „Es kam mir immer sehr authentisch vor“, sagte sie. Es sei allerdings kein einfacher Weg gewesen, vor allem wegen Harrys Fehde mit seiner Familie und den Auswirkungen seiner Memoiren „Spare“. Das Buch hat „bei den Leuten einen schlechten Geschmack hinterlassen“, führt sie aus. Es habe ihn weiter von seinen Freunden und seiner Familie entfremdet und das hätte sie unweigerlich belastet“, so Nicholl. Dennoch glaubt Nicholl nicht, dass sich die beiden in nächster Zeit trennen werden. „Es gibt keine Beweise“, schloss sie.

„Prinz Harry wolle nicht arbeiten, nur den ganzen Tag herumsitzen und kiffen“

Kinsey Schofield stellte in der TalkTV-Sendung allerdings einige gewagte Behauptungen in den Raum. Sie habe mit einem Freund von Bill Simmons (53) – dem Spotify-Manager, der Harry und Meghan nach dem Ende ihres Vertrags mit dem Streaming-Dienst als „Abzocker“ bezeichnete – gesprochen. Dieser Freund sagte, dass Harry „nicht arbeiten wolle“ und „den ganzen Tag nur herumsitzen und kiffen wolle“. Für die ehrgeizige Herzogin von Sussex ein No-Go und früher oder später der Grund, die Ehe zu beenden.

Schon früher ging der Vorwurf an Meghan, mit falschen Vorstellungen ins royale Leben gestartet zu sein. Es bestehe eben nicht nur aus Treffen mit Staatsoberhäuptern, feinen Abendessen in Palästen und den Begegnungen mit den berühmtesten Persönlichkeiten der Welt. Das sei nur ein kleiner Teil des Jobs. Ein Ex-Freund von Meghan Markle sagt, die Herzogin von Sussex sei nicht besonders scharf darauf gewesen, sich mit den härteren Seiten des royalen Lebens abzufinden. „Sie [Harry und Meghan] wollen einfach nicht hart arbeiten“, hatte amerikanische Journalistin Megyn Kelly (52) sagte auf GB News verkündet. Das störe sie am meisten. Verwendete Quellen: talk.tv, RadarOnline, Page Six, Entertainment Tonight