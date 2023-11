TV-Legende Hans Meiser stirbt „unerwartet“: Sein Radiosender teilt Todesursache mit

Von: Lisa Klugmayer

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie sein Radiosender nun bestätigte, ist er an Herzversagen gestorben.

Scharbeutz/Schleswig-Holstein – TV-Legende Hans Meiser ist tot, wie zunächst bild.de berichtete. Sein Radiosender „Radio Wellenrausch“, den Hans Meiser mitbegründet hat, bestätigte die traurige Nachricht am Montagvormittag (6. November) auf Instagram. „Wir verabschieden unseren Freund Hans Meiser“, heißt es dort.

Hans Meiser „unerwartet“ gestorben: TV-Legende hinterlässt Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder

Hans Meiser ist „unerwartet an Herzversagen verstorben“, wie es weiter heißt. „Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles“, bedankt sich der Radiosender schließlich noch bei der TV-Legende. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen“.

Sein letzter Wunsch sei es gewesen, dass der Radiosender auch nach seinem Tod weitergeführt wird. „Die Motivation, den Spaß und das Ziel einen tollen Radiosender zu kreieren, darf nicht verloren gehen“, schreibt Radio Wellenrausch.

Fans trauern um TV-Legende Hans Meiser

In kürzester Zeit häufen sich die Trauerbekundungen im Netz. „Mein tiefstes Mitgefühl an seiner Familie, Freunde. Ruhe in Frieden“, schreibt ein Fan unter den Instagram-Post. „Meine Kindheit mit Notruf am Sonntag. Ruhe in Frieden, Hans. Mein Beileid für alle Hinterbliebenen“, kommentiert ein anderer Nutzer. „Danke für deine unterhaltsamen Sendungen“, bedankt sich ein dritter Fan bei Hans Meiser. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/Radio Wellenrausch