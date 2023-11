Unerwartete Begleitung: Charlène von Monaco überrascht bei Termin

Von: Susanne Kröber

Für Charlène von Monaco und Caroline von Hannover stand ein ganz besonderer Termin auf dem Programm. Dabei ließen sie sich vom monegassischen Nachwuchs unterstützen.

Monaco – Während in Deutschland die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen, beginnt das Eis im Felsenstaat Monaco zu schmelzen. Lange Jahre galten Charlène von Monaco (45) und ihre Schwägerin Caroline von Hannover (66) gelinde gesagt, nicht gerade als Freundinnen. Gemeinsame Auftritte fanden nicht statt, Fürst Albert II. (65) zeigte sich ganz diplomatisch mal mit Ehefrau Charlène, mal mit Schwester Caroline.

Neue Arbeitsteilung in Monaco: Caroline unterstützt Charlène, Stéphanie begleitet Albert

Doch seit Charlène von Monaco nach krankheitsbedingter Auszeit wieder vermehrt für das Fürstentum im Einsatz ist, sieht man sie immer öfter einträchtig mit Prinzessin Caroline. Bereits als kürzlich in Monaco zwei Salutkanonen wieder in Betrieb genommen wurden, überraschte Charlène nicht nur mit Gehörschutz zum Prada-Kleid, sondern auch mit Caroline an ihrer Seite. Nur wenige Tage später besuchte Fürstin Charlène jetzt anlässlich des Internationale Tages der Kinderrechte den Prinzessin-Antoinette-Park.

Im Schlepptau hatte Charlène ihre Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (8), die wie ihre Mama elegant in winterlichen Schwarz-Beige-Outfits erschienen. Caroline von Hannover ließ zwar mit schicker Sonnenbrille nicht allzu tief blicken, ihr breites Lächeln sprach aber Bände. Allen die Show stahl jedoch Carolines kleiner Begleiter Balthazar Rassam (5) mit seinem blauen Luftballon-Schwert. Der jüngste Sohn von Prinzessin Carolines Tochter Charlotte Casiraghi (37) ist sonst nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen.

„Eine wahre Freude“: Ende der Eiszeit zwischen Charlène und Caroline lässt die Fans jubeln

Auch den Fans der monegassischen Fürstenfamilie bleibt die Annäherung von Charlène und Caroline nicht verborgen. „Es ist eine wahre Freude, Prinzessin Charlène und ihre Schwägerin Prinzessin Caroline umgeben von ihren Kindern und Enkeln zu sehen, die sich für einen so großartigen Zweck vereinen“, freut sich eine Instagram-Userin. Ganz nebenbei präsentierten sich bei diesem Termin mit Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Caroline von Hannover die ersten Drei der Thronfolge in Monaco.

Spaß schienen auf jeden Fall alle Royals bei der Veranstaltung zu haben. Während der kleine Balthazar stolz sein Luftballon-Schwert umklammerte, half Prinzessin Gabriella tatkräftig dabei, einen Teddybären zu verarzten. Und auch wenn Gabriella und Jacques inzwischen immer öfter bei offiziellen Terminen im Fürstentum dabei sind, ist deren Privatsphäre ihrer Mama heilig – wie sie im Interview mit News24 verriet, löschte Charlène von Monaco darum sogar ihren Instagram-Account. Verwendete Quellen: Instagram, news24.com