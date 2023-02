Unfall beim Turmspringen: Beide Trommelfelle von Rene Cassely geplatzt

Es ist unklar, ob René Casselly beim TRL-Turmspringen teilnehmen wird. Der 26-jährige hat sich beide Trommelfelle verletzt.

Der „Let‘s Dance“-Teilnehmer René Casselly (26) hat sich schwer verletzt. Eigentlich sollte er am 10. Februar beim RTL-Turmspringen teilnehmen, doch nun ist unklar, ob es dazu kommt. Beim Training für die Show verletzten sich regelmäßig Stars, denn es ist sehr gefährlich. Erst vor kurzem hatte sich Vanessa Mariposa (30) einige Verletzungen zu. Nun hat es auch René Cassely erwischt.

Unfall beim Training: Beide Trommelfelle sind gerissen

Nun sind beide Trommelfelle des 26-jährigen geplatzt. Laut der Bild trainierte der Sportler am Donnerstagabend für die TV-Show. Doch dann ging etwas schief und er verletzte sich schwer. Es ist immer noch unklar, ob er am RTL-Turmspringen teilnehmen wird. Der 26-jähige wird von einem Arzt untersucht, der dann feststellt ob die Teilnahme in Frage kommt oder nicht.

Die Verletzung ist ein herber Rückschlag für René Casselly, der sich sehr auf das Event gefreut hatte. Denn erst kurz vor seinem Unfall postete er sich beim Training in seiner Instagram Story und schrieb dazu: „Wir schnuppern schon mal die Luft in der Berliner Halle. [...] Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe gute Laune“. Nun sieht die Lage ganz anders aus und im schlimmsten Fall steht dem „Dancing Star 2022“ eine OP bevor. Nun warten die Fans gespannt auf das Urteil des Arztes.