Unfall-Drama bei „The Voice“: So geht es Shirin David

Rapperin Shirin David stürzte die Treppe hinunter und verletzt sich am Knie. Nun verrät sie auf Instagram, wie es ihr mittlerweile geht. © Imago IMages

Rapperin Shirin David stürzte die Treppe hinunter und verletzt sich am Knie. Nun verrät sie auf Instagram, wie es ihr mittlerweile geht.

Deutschrapperin Shirin David (28) zeigt nun ihr verletztes Knie auf social Media. Die 28-jährige sitzt in der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ (ProSieben/Sat.1) in der Jury. In der Castingshow bewertet sie zusammen mit Giovanni Zarrella (45), den Kaulitz-Brüdern (33) und Ronan Keating (46) die Teilnehmer. Doch am Dienstagnachmittag gab es bei den Dreharbeiten einen Unfall und Shirin David verletzt sich am Knie.

Die Rapperin war gerade auf dem Weg von ihrer Garderobe ins Studio – Als sie auf einer Treppe ausrutschte und diese hinunterfiel. Es wurde direkt ein Krankenwagen gerufen und die 28-jährige wurde noch vor Ort erstversorgt. Danach ging es ins Krankenhaus. Doch Shirin David hatte Glück im Unglück: Sie scheint mittlerweile wieder relativ fit und macht über ihren Unfall sogar Witze. Auf Instagram schreibt sie scherzhaft: „Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?“

Shirin David gibt ein „Knie Update“

Auch ihre Diagnose verkündete sie über social Media: “Ist nur ein riesiger Bluterguss im Knieschleimbeutel inkl. Prellung. Hab Glück gehabt!“ Jetzt postete sie ein Update zu ihren Verletzungen. In ihrer Instagram Story lud die 28-jährige ein Foto von ihrem angeschwollenen Knie hoch, auf dem ein dunkler blauer Fleck zu sehen ist. Dazu schreibt Shirin David: „Knie Update“ und fügt noch einen Totenkopf-Smiley hinzu. Neben ihrem Knie zeigt die 28-jährige außerdem ironisch einen „Daumen hoch“. Sie scheint sich also auf dem Weg der Besserung zu befinden.