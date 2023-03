Unfall mit Schulkindern: Henning Baum als Ersthelfer am Einsatzort

Henning Baum im Einsatz

Im Rahmen der Dreharbeiten für seine Doku-Serie „Einsatz für Henning Baum“ musste der Schauspieler als Ersthelfer tätig werden.

Henning Baum (50) ist vor allem aus seiner Rolle in „Der letzte Bulle“ bekannt und beliebt. In der Sat.1-Krimiserie gab der Schauspieler den Macho-Polizisten Mick Brisgau, der nach einem über 20-jährigen Koma wieder in seinen Beruf einsteigt. Dabei muss er nicht nur viele kniffelige Fälle lösen, sondern auch herausfinden, wie es zu dem folgenschweren Schuss kam, der in schließlich ins Koma befördert hat. Nebenbei hat er sich in einer Welt zurechtfinden, die sich während seines jahrzehntelangen „Tiefschlafs“ natürlich völlig verändert hat.

+ Henning Baum scheut sich nicht vor einer Herausforderung. Bei den Dreharbeiten zu „Der König von Palma“ holte er sich eine dicke Lippe und für seine neue Doku „Henning Baum im Einsatz“ war er als Ersthelfer bei einem Unfall zur Stelle. © Screenshot/henningbaum_offiziell; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Fans der Serie werden vielleicht auch an Henning Baums Doku-Reihe Gefallen werden. In „Einsatz für Henning Baum“ beweist der Schauspieler Abenteuerlust und Mut. So war er bereits hinter den Kulissen der sächsischen Polizei unterwegs oder erlebte hautnah mit, wie es ist, als Soldat bei der Bundeswehr tätig zu sein. Kürzlich hat ihm seine Teilnahme in diesem Format noch einmal besonders viel Engagement abverlangt. In Essen war er nämlich mit dem Deutschen Roten Kreuz unterwegs.

„Anspannung besonders hoch“: Henning Baum spricht über Einsatz als Ersthelfer

Während der Dreharbeiten kam es dort zu einem medizinischen Notfall, bei dem auch der TV-Star als Ersthelfer einspringen musste. Im Stadtteil Schönebeck kam es zu einem Unfall, bei dem ein Schulbus mit einer Straßenbahn zusammenstieß. Das Team, bei dem Henning Baum als Praktikant tätig war, wurde zum Unfallort gerufen. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte laut Bild.de: „In dem Bus befanden sich 24 Schulkinder und ihre Lehrerin. Acht Kinder und der Busfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.“

Für Henning Baum war es ein Einsatz mit hohem Stressfaktor. Gegenüber „Bild“ sagte er: „Das klang nicht gut mit der Kollision. Wenn Du dann merkst, dass Kinder beteiligt sind, sind das die Einsätze, die Du nicht magst.“ Zum Glück wurde niemand schwerwiegend verletzt, und alle Unfallbeteiligten konnten gut versorgt werden. Auch der 50-Jährige half mit: „Zum Glück waren die meisten nur leicht verletzt oder geschockt. Ein, zwei haben mich auch erkannt. Aber das spielt hier keine Rolle. Ich bin heute zu 100 Prozent in diesem Job im Einsatz.“



