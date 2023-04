„Unfassbar stolz“: Willi Herrens Tochter Alessia ist Mama geworden

Eine kleine Tochter

Alessia Herren ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram hat die Tochter vom verstorbenen Sänger Willi Herren stolz die Geburt ihrer Tochter verkündet.

Köln – Alessia Herren (21) meldet sich mit schönen Nachrichten. Die Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren (1975-2001) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die 21-Jährige stolz via Instagram verkündet. Ihre kleine Tochter Anisa-Amalia hat bereits am Sonntag (16. April) „das Licht der Welt erblickt“, wie sie zu einem Foto des kleinen Händchens schreibt.

Alessia Herren schwärmt über „kleine Prinzessin“

Weiter heißt es in dem Post: „Wir sind unfassbar stolz und dankbar für das tolle Leben mit unserer kleinen Prinzessin.“ Ihr kleines Wunder habe den besten Schutzengel über sich. „Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der aller beste Opa! Wir lieben dich unendlich viel“, schreibt Herren.

Bereits im vergangenen Oktober hatte Alessia Herren ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Dazu veröffentlichte sie Bilder, auf denen sie mit Babybauch und Ultraschallbildern in der Hand posiert. Auch damals erinnerte sie in ihrem Post an ihren berühmten Vater. „Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vaters, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat, als mein Vater uns leider verlassen hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben dich“, schrieb sie damals. Ein Willi ist es am Ende allerdings nicht geworden.

+ Willi Herrens Tochter Alessia ist zum ersten Mal Mutter geworden © Instagram: alessiamillane

Heimliche Hochzeit

Vor der Geburt hat Alessia im Februar noch heimlich ihren Freund Can geheiratet. Das erzählte sie im RTL+-Format „The Real Life - #nofilter“. Einen Ausschnitt zeigte RTL auch auf seiner Homepage. „Wir haben es getan. Wir waren beim Standesamt und sind verheiratet“, schwärmen sie in einem Clip. Weiter erklärte sie, dass sie ihrem Ehemann am 2. Februar das Jawort gegeben habe. „Ich bin jetzt verliebt, verlobt, verheiratet.“

Alessia Herrens Vater Willi ist am 20. April 2021 völlig überraschend in seiner Wohnung in Köln gestorben. Er wurde nur 45 Jahre alt. Der einstige „Lindenstraße“-Star hinterließ zwei Kinder: Sohn Stefano Herren (29) und Tochter Alessia. Verwendete Quellen: Instagram, RTL

Rubriklistenbild: © Instagram: alessiamillane