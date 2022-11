„Ungepflegt und völlig desinteressiert“: Fans zerreißen Joelina bei Shopping Queen

Joelina Karabas ist am 2. September bei „Shopping Queen“ auf Vox zu sehen - doch für ihre Teilnahme an der Vox-Show erntet die Tochter von Danni Büchner derzeit extrem viel Kritik.

Mallorca - „Liebe Leser, dieser Artikel stammt aus 2021. Wegen der großen Beliebtheit beit Facebook haben wir ihn erneut geteilt.“ Über Joelinas Karabas (21) Teilnahme bei Shopping Queen wird auf den sozialen Plattformen wie Instagram und Facebook derzeit hitzig diskutiert. Während die einen begeistert davon sind, dass die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (43) ihren eigenen Weg geht und sich außerhalb der Auswanderer-Doku im TV zeigt, werfen ihr andere Betrug vor.

So sei der Gewinn im Vorfeld klar gewesen. Das ist jedoch nicht der einzige Vorwurf, den sich die hübsche Blondine derzeit stellen muss. Besonders für ihr Auftreten muss die 21-Jährige erneut heftige Kritik einstecken.

Shopping Queen: Joelina Karabas erntet Shitstorm

„Heiß in Weiß – Finde den perfekten Sommerlook rund um deine neue weiße Hose“ lautet das Motto in der Woche vom 30. August bis 3. September bei der beliebten Vox-Show „Shopping Queen“. Mit dabei Joelina Karabas, die von Mama Danni Büchner bei ihrem Shopping-Trip auf Mallorca unterstützt wird. Dabei spaltet nicht nur ihre Outfitwahl das Netz, auch das äußere Erscheinungsbild des TV-Stars scheint etlichen nicht zu gefallen.

Unter einem Facebook-Beitrag von extratipp.com machten Nutzer ihrem Ärger nun Luft. Während die einen die Outfitwahl extrem anzweifeln, finden andere ihr Erscheinungsbild unter der Gürtellinie. „Ungepflegt und völlig desinteressiert“, kommentiert ein Nutzer. „Na ist doch alles zu eng, sorry was wahr ist sollte wahr bleiben“, findet ein anderer. Ihre Mitstreiter scheinen dies jedoch anders zu sehen - immerhin angelt sie sich mit satten 44 Punkten den Sieg. Zu sehen ist die Folge mit Joelina bereits am 02. September um 15 Uhr auf Vox. Neugierige können sich die Folge bereits vorab bei TVNOW anschauen.

