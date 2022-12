Ungeschminkt und im Glamour-Look: Estefania Wollny zeigt, was Make-up bewirken kann

Teilen

Estefania Wollny zeigt ihre Make-up Verwandlung © Instagram/lulesbeauty

Was ein professionelles Make-up ausmachen kann! Estefania Wollny lässt sich schminken und zeigt eine komplette Typ-Veränderung.

Estefania Wollny (20), bekannt aus der RTL2-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, hat sich in professionelle Hände begeben, um sich schminktechnisch verwandeln zu lassen. Make-up-Artist Luljeta Sadrijaj hat das Ergebnis auf dem Instagram-Profil ihres Kosmetikstudios „LULE Make-up and Cosmetics“ gezeigt. In einem kurzen Video sieht man die Reality-TV-Darstellung zunächst ganz ohne Make-up.

Der „Nachher“-Eindruck ist ein dann völlig anderer. Die weichen Zügen wurden gekonnt konturiert, die Augenbrauen ausdrucksstark geformt, und dichte Wimpern sorgen für einen beeindruckenden Augenaufschlag. Estefanias Lippen wurden in einem bräunlichen Nude-Ton geschminkt, der gerade extrem angesagt ist. Kein Wunder, denn der Lippenstift entstammt Kim Kardashians Make-up-Kollektion „KKW Beauty“.

So gefällt Estefanias Look der Instagram-Community

Und wie kommt der fertige Glamour-Look bei den Usern an? Reality-Ikone Claudia Obert (61) scheint es zu gefallen, denn sie schickt ein Herzchen und einen „Gruß aus Hamburg“. „Wie krass die Augen zur Geltung kommen wow“, bewundert eine Nutzerin, während sich eine andere gleich ein Tutorial wünscht. Manche Fans finden auch, die „Allein“-Interpretin sei auch ganz ohne Make-up eine „Naturschönheit“. Wenn das kein Kompliment ist!