Ungeschminkt und verliebt: Andrea Berg schlendert im Normalo-Look durch Leipzig

Die Showkostüme von Andrea Berg sind immer wieder etwas ganz Besonderes. Bodenständig kann sie aber auch. © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram/andreabergoffiziell

Von ihren Bühnenshows kennen die Fans Andrea Berg vor allem in aufregenden Roben. Auf Instagram zeigte sie sich die Schlagerkönigin im Alltagsoutfit beim Bummel durch Leipzig.

Ob glitzernde Pailletten, atemberaubende Minikleider oder eine rockige Lederkluft: Die Showkostüme von Schlagersängerin Andrea Berg (56) sind immer wieder etwas ganz Besonderes. Aber natürlich gibt es die Sängerin auch mal ganz bodenständig zu bewundern – zum Beispiel, wenn sie vor einem Auftritt noch Zeit für einen Stadtbummel am Spielort hat.

Im Rahmen ihrer „Mosaik Live Arena Tour“ ist Andrea Berg gerade in vielen deutschen Städten zu Gast. Ihren Besuch am 9. November in Leipzig läutete die Sängerin mit einem Instagram-Post ein. Eines der Fotos zeigt ihren Tourbus, ein weiteres eine entspannte Andrea Berg auf dem Leipziger Marktplatz. Die 56-Jährige ist ohne Make-up, mit Brille und im kuscheligen, bodenlangen Rollkragen-Dress zu sehen. Neben dem Foto schreibt sie: „Leipzig - wir sind da!“, postet Kuss-Emojis und lässt ihre Fans wissen, dass sie sich auf sie freut.

Wer ist der Herr da neben Andrea Berg?

Aufmerksamen Fans ist natürlich nicht entgangen, dass auf den Fotos ihrer Schlagerqueen oft der gleiche Mann an ihrer Seite zu sehen ist. Dabei handelt es sich um ihren Ehemann Ulrich „Uli“ Ferber (63), mit dem sie schon seit 15 Jahren verheiratet ist. Schon vom Tourort Erfurt hatte die Sängerin ein ähnliches Bild veröffentlicht. Auch hier war das Paar in trauter Zweisamkeit abgebildet und schien die herbstlichen Sonnenstrahlen zu genießen.