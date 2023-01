Ungeschminkt und verschlafen: Beatrice Egli zeigt sich ganz natürlich

Beatrice Egli hält gerne ihre Follower auf Instagram auf dem Laufenden. Nun postete sie ein Video im natürlichen Look.

Pfäffikon - Schlagersängerin Beatrice Egli (34) zeigt sich in einem ganz besonderen Look. Die Schweizer Moderatorin lud in ihrer Instagram Story ein neues Video hoch, auf dem sie ganz ungeschminkt zu sehen ist und eine positive Message an alle hat: „Guten Morgen. Ich bin noch nicht so lange wach, aber es geht los. Ich wollte euch einfach mal ungeschminkt und leicht sagen: Glaubt an das Gute, seht das Gute.“

Ungeschminkt und verschlafen: Beatrice Egli zeigt sich ganz natürlich © Instagram/beatrice_egli_offiziell

Die Instagram Follower sind vor allem begeistert von Eglis Look im Video. Die Sängerin trägt ein rotes, bequemes Oberteil. Sie ist komplett ungeschminkt und ihre Haare sind offen. Mit leicht verschlafenen Augen lacht sie direkt in die Kamera. Die Schlagersängerin fügt eine direkte Botschaft an all ihre Fans hinzu: „In jedem Morgen liegt ein Neustart, liegt ein Neubeginn. Es ist so schön, dass man jeden Tag wieder neu anfangen kann und sagen kann: Hey, ich glaube heute an das Gute. Ich gehe heute mit einer guten Energie in den Tag. Und das wünsche ich euch!“

Die Fans lieben es, wenn sich die Schlagersängerin natürlich zeigt

Die Fans lieben den natürlichen Look der Sängerin. Die 34-Jährige hält ihre Follower gerne über Social Media auf dem Laufenden – Sowohl über ihre Karriere, als auch mit privaten Schnappschüssen. So postete sie erst vor kurzem ein ungeschminktes Bild, das bei den Fans auch sehr gut ankam. Jemand kommentierte: „Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Gut siehst du aus.“ Und ein anderer Fan schrieb: „So hübsch“. Die Sängerin scheint also mit dem ungeschminkten Look sehr gut anzukommen.