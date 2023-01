Ungewohnt angezogen: Anna Ermakova zeigt sich nach Netz-Pause im kuscheligen Winter-Look

Anna Ermakova ganz in Weiß

Für eine Weile schien sich Anna Ermakova von Social Media zurückgezogen zu haben. Nun posierte sie für eine Instagram-Story in einem weißen Outfit vor einem Ballett-Poster.

Ob auf Ibiza, in Monte-Carlo oder in ihrer Heimatstadt London: Wenn man Social Media glauben darf, führt Anna Ermakova ein glamouröses Leben und findet für ihre Looks immer eine Traumkulisse. Wie viele ihrer Model-Kolleginnen posiert sie am liebsten in Bikinis oder ultrakurzen Kleidern. Da fällt eine Fotoreihe aus ihrer aktuellen Instagram-Story geradezu aus dem Rahmen. Auf diesen Bildern ist die rothaarige Schönheit nämlich ziemlich eingemummelt zu sehen.

In einem weißen Teddy-Mantel und einem weißen Kuschelschal lächelt das Model abwechselnd fröhlich in die Kamera, schaut mal schmollend und mal nachdenklich. Ihr lockiges Haar hat sie zu einem Dutt gebunden. Im Hintergrund lässt sich erkennen, dass sie vor einem Poster steht, das für eine „Nussknacker“-Aufführung des English National Ballett in London wirbt. Was das wohl zu bedeuten hat?

Anna Ermakova komplettiert die Kandidaten-Liste bei „Let‘s Dance“

Möglicherweise hat dieses Interesse für Tanz mit Anna Ermakovas neuer Aufgabe zu tun. Als die Teilnehmenden der 16. Staffel „Let‘s Dance“ bekannt gegeben wurden, dürften einige Fans der Tanzshow nämlich überrascht gewesen sein: Unter den prominenten Kandidatinnen befindet sich auch Anna Ermakova. Bei der Konkurrenz wird sich das Model allerdings weiterhin warm anziehen müssen, denn es werden außer ihr Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31), der Entertainer Jens Knossalla (36) und der Comedian Abdel Karim (41) das Tanzparkett betreten.