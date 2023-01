Ungewohnt natürlich: Marie Reim zeigt sich mit verstrubbelten Haaren und ungeschminkt

Schlager-Star Marie Reim startet mit einem Urlaub entspannt ins neue Jahr – und gewährt ihren Fans ganz private Einblicke

Salzburg - Der deutsche Schlager-Star Marie Reim (23) ist bekannt für einen makellosen Look. Ihren Fans präsentiert sich die hübsche Blondine stets top gestylt: Ein ebener Teint, verführerische Cat-Eyes und glänzendes Haar gehören zum Markenzeichen der Sängerin. Auf Fotos posiert sie stets selbstbewusst und cool, nur selten bekommt man die Musikerin ungeschminkt zu Gesicht. Und das ist kein Wunder! Als Tochter der Schlager-Größen Michelle und Matthias Reim liegen ihr die Professionalität und das Showbiz im Blut, private Einblicke gibt es nur selten.

Nun teilte die talentierte Promi-Tochter auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie kaum wieder zu erkennen ist. Im Bademantel, ungeschminkt, die Wangen leicht gerötet: In diesem ungewohnten, ganz natürlichen Look meldet sich die 23-jährige aus dem Urlaub im österreichischen Salzburg. Nach einem fulminanten Auftritt in „Die große Silvester Show” in der ARD verbringt der Schlager-Star hier die ersten Tage des neuen Jahres mit einer wohlverdienten Auszeit. „Hier scheint noch alles so friedlich. Ich genieße es”, verkündet sie emotional unter ihrem Posting. Auf dem Programm der Sängerin stehen entspannende Saunagänge, Schwimmen gehen und die Bergluft genießen.

Sängerin Marie Reim begeistert Fans mit natürlicher Schönheit

Aufwändiges Make-Up, kunstvolle Föhnfrisuren und knappe Outfits lässt die gebürtige Kölnerin im Urlaub gerne mal links liegen. Und auch ungeschminkt kann sich die Sängerin sehen lassen. Vielmehr: Marie besticht diesmal mit ihrer natürlichen Schönheit. Auch ihre Fans überschlagen sich fast vor Begeisterung. Kommentare wie „Mal ohne alles im Gesicht, sehr hübsch“ und „Du solltest auch so natürlich bleiben. Du bist wunderschön, alles andere ist nicht echt.” finden sich zuhauf unter dem Posting des Schlager-Stars.

Ob es nun Zeit für einen Imagewechsel ist, bleibt allerdings fraglich: Dank ihrer berühmten Eltern wuchs Marie auf den ganz großen Bühnen auf und weiß genau was sich verkauft. Nach ihrem ersten Auftritt im zarten Alter von zwölf Jahren neben Mama Michelle in Florian Silbereisens Sendung „Das Herbstfest der Überraschungen“ folgten zahllose Auftritte, bevor sie 2020 ihre erste Single „SOS“ veröffentlichte. Ihr Look damals war jung, verspielt und ein bisschen frech – heute ist er, wie im Video ihrer jüngsten Single-Auskopplung „Das mach ich ohne Dich“, durchdacht und perfektioniert wie der eines Weltstars. Es bleibt also spannend zu sehen, wohin sich die Musikerin entwickeln wird – und was wir in 2023 noch für neue Seiten an ihr entdecken dürfen.