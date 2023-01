Ungewohnt privat: Lena Meyer-Landrut zeigt zum ersten Mal ihre Mutter

Teilen

Lena Meyer-Landrut teilt anlässlich des Geburtstages ihrer Mutter einen süßen Schnappschuss mit Liebesbotschaft – und auch ihr Liebster feiert seinen Ehrentag. (Fotomontage) © Instagram/Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut teilt anlässlich des Geburtstages ihrer Mutter einen süßen Schnappschuss mit Liebesbotschaft – und auch ihr Liebster feiert seinen Ehrentag.

Berlin – Lena Meyer-Landrut (31) hält ihr Privatleben grundsätzlich unter Verschluss – private Einblicke daher meist Fehlanzeige. Nun konnten sich Fans über eine Ausnahme freuen, denn „Muttischatz“ hat Geburtstag. Via Instagram teilt die ESC-Siegerin einen privaten Schnappschuss aus Kindheitstagen mit ihrer Mutter Daniela. Die feiert nämlich ihren Ehrentag und das möchte auch das Töchterchen gebührend wertschätzen. So schreibt Lena via Instagram „Happy Birthday mein Muttischatz. Ich feier dich heute. Danke für alles“.

So private Einblicke dürften Lenas Anhängerschaft gefreut haben – und Lena verrät in ihrer Instagram-Story sogar, was die zwei Frauen zum Ehrentag veranstaltet haben. Ein Schnappschuss mit einer Flasche Champagner und leckeren Donuts lässt auf einen gemütlichen Geburtstagsumtrunk schließen. Bei der Bildbeschreibung sorgt die Champagner-Marke „Grand Plaisir“ (zu Deutsch: Große Freude) für Unterstützung: „Grand Plaisir nehmen wir gerne zu deinem Tag“, betitelt die Sängerin den Beitrag.

Lena Meyer-Landrut: Ihre Mutter half ihr aus der Krise

Zwischen Mama Daniela und ihrem Sprössling lief es nicht immer so harmonisch ab, so erinnerte sich die 31-Jährige 2021 in einem Gala-Interview an einen „gewissen Abstand“, der zwischen den beiden Frauen in der Vergangenheit herrschte. Als Lena sich 2018 allerdings einer Sinneskrise gegenübersah, war es ihre Mutter, die ihr unterstützend zur Seite stand. „Ich musste auf Pause drücken und mich neu zusammensetzen“, erklärte Lena ihre Auszeit aus der Öffentlichkeit zu dieser Zeit. Über das Verhältnis zu ihrer Mutter sagte die „Satellite“-Interpretin: „Ich muss gestehen, dass ich erst im Laufe dieser Entwicklung meiner Mutter wieder mehr Glauben geschenkt habe“ und gesteht weiter: „Es hat gutgetan, wieder mehr Nähe zuzulassen“. Und wie die Schnappschüsse beweisen, hat sich daran nichts geändert.