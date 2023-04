„Unglaublich gerne“: Anna-Carina Woitschack spricht über ihre Kinderplanung

Familie mit Freund Daniel?

Die Kinderplanung war zwischen Anna-Carina Woitschack und ihrem Ex Stefan Mross oft ein Streitpunkt. Jetzt scheint die Sängerin erneut Familienpläne zu schmieden – und zwar mit ihrem neuen Freund Daniel!

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wünscht sich Kinder mit ihrem neuen Freund Daniel. Das verriet die Musikerin jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift „Das neue Blatt“. Auf die Frage, was sie in 10 Jahren erreicht haben will, antwortete die Sängerin: „Natürlich möchte ich Kinder haben, unglaublich gerne sogar“. Sie betonte aber auch: „Wobei ich das jetzt noch nicht plane.“

Auch mit ihrem Ex Stefan Mross konnte sich die Sängerin vorstellen, einmal Kinder zu haben. Allerdings gerieten die beiden bei dem Thema des Zeitpunkts immer wieder aneinander. Zwar hat der Startrompeter Tochter Johanna aus seiner vorherigen Beziehung mit Stefanie Herte, doch auch von Anna-Carina wünschte er sich nochmal Nachwuchs. Die mittlerweile 30-Jährige wollte sich jedoch erstmal auf ihre Karriere konzentrieren.

Erst Karriere, dann Kinder: Was sagt Anna-Carinas Freund Daniel dazu?

Anders als Ex-Freund Stefan Mross scheint ihr neuer Freund Daniel ihre Ansichten zur Kinderplanung zu teilen. Die beiden schweben aktuell auf Wolke Sieben und waren sogar im Februar in einem romantischen Urlaub in der Karibik. Auf Instagram teilt die Sängerin hin und wieder verliebte Pärchenbilder mit ihrem Liebsten.

+ Mit ihrem neuen Freund Daniel schwebt Anna-Carina Woitschack auf Wolke Sieben. Auch über die Kinderplanung hat sich die Schlagersängerin schon Gedanken gemacht. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Die beiden lernten sich im November letzten Jahres kennen, nach dem Ehe-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina. Ihr neuer Freund sei nicht der Trennungsgrund gewesen, stellte die Sängerin damals klar.

