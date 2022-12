„Unglaublich“: Markus Lanz Frau Angela zeigt ihren durchtrainierten Body

Von: Claire Weiss

Markus Lanz steht beruflich in der Öffentlichkeit. Über sein Privatleben und seine Frau ist allerdings nur wenig bekannt. Nun präsentiert sich Angela Lanz im knappen Sportoutfit und zeigt ihre Muskeln.

Hamburg - Zu den bekanntesten und durchaus auch beliebtesten Moderatoren Deutschlands gehört ohne Zweifel auch Markus Lanz (53). Seit 2009 läuft seine gleichnamige Talkshow immer dienstags bis donnerstags im ZDF. Bekannt wurde er allerdings schon zuvor durch „Explosiv - Das Magazin“ bei RTL.

Markus Lanz‘ Frau nimmt an Sportveranstaltung Hyrox teil

Doch so leidenschaftlich er im TV mit seinen Gästen diskutiert, so leise ist er, wenn es um sein Privatleben geht. So viel ist bekannt: Von 1998 bis 2006 war Markus Lanz mit seiner TV-Kollegin Birgit Schrowange zusammen. Die beiden Moderatoren haben gemeinsam einen Sohn. Fünf Jahre nach der Trennung heiratete der ehemalige „Wetten, dass ...?“-Gastgeber dann seine Angela (40). Mit der Betriebswirtin hat Markus Lanz zwei weitere Kinder.

Nun zeigt Angela Lanz bei der Sportveranstaltung „Hyrox“ in Hamburg, wie muskulös sie ist. Zwei Schnappschüsse auf Instagram zeigen die 40-Jährige in knapper, schwarzer Shorts und passendem Sport-BH. In den Händen hält sie zwei sogenannte Kettlebells - kugelförmige Gewichte. Die Anstrengung ist Angela Lanz ins Gesicht geschrieben. Doch vor allem ihr flacher, durchtrainierter Bauch springt ins Auge.

Gewusst? Markus Lanz hatte seine Medienanfänge beim Radio. Weil aber ohne Genehmigung seinen eigenen Protestsong gegen die französischen Kernwaffentests mit dem Titel „F...! Chirac“ im Programm aufnahm, wurde er entlassen. Erst dann wechselte er zum Fernsehen und startete bei RTL durch.

Angela Lanz und Estefania Heidemann haben Fitness-Account bei Instagram gegründet

Fans sind von Angelas Figur hin und weg. „Unglaublich“, heißt es unter den Bildern oder „Powerfrau!“. „Ich bin so stolz auf dich! Du bist meine Powerqueen“, schreibt Estefania Heidemann (43), die Ex von Dieter Bohlen (68). Estefanias Mann produziert die Talkshow von Markus Lanz. Die beiden Frauen scheinen unzertrennlich und haben sogar einen gemeinsamen Instagramaccount mit dem Namen „heal_.n._glow“. Dort teilen die beiden Eindrücke ihres Trainings und geben Fitnesstipps.

Auch Sophia Thiel ist für ihre Workout-Bilder bei Instagram bekannt. Doch die ehemalige Sport-Ikone hat den Spieß längst umgedreht. Einst zeigte sie im Netz ihren durchtrainierten Körper. Nach überstandener Essstörung präsentiert sie heute ihre neuen Kurven. Sophia Thiels Fans diskutieren nun über ein Vorher-Nachher-Bild: Von „mollig" bis „wunderschön".