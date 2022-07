Etliche Komplimente

Jada Karabas begeistert ihre Fans mit ihrem Video auf Instagram

Jada Karabas hat sich auf Instagram eine große Reichweite aufgebaut. Regelmäßig gibt die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner ihren Fans einen Einblick in ihr Leben. Ihr kürzlich veröffentlichtes Video trifft dabei auf extreme Begeisterung.

Mallorca - Nicht nur „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (44) gibt ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihr Leben - sondern auch ihre Töchter Joelina (23, alle Infos um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) und Jada (16) posten immer wieder fleißig Content. Letzterer folgen sogar bereits über 34.000 Menschen auf der Social-Media-Plattform. Mit einem Video begeistert Jada derzeit das Netz.

Jada Karabas gibt ihren Fans auf Instagram einen Einblick

Während Joelina Karabas den gleichen Karriereweg wie ihre Mutter, Danni Büchner einschlagen möchte und bereits an mehreren TV-Formaten, darunter „Shopping Queen“ teilgenommen hat, konzentriert sich ihre Schwester lieber komplett auf die Schule. Die hübsche Brünette ist zwar wie Dannis restlichen Familienmitglieder regelmäßig in dem Vox-Format „Goodbye Deutschland“ zu sehen, doch außerhalb selbst an einer TV-Show teilzunehmen, scheint für Jada erstmal nicht infrage zu kommen.

Doch Content auf Instagram zu teilen - daran scheint auch die 18-Jährige langsam aber sicher Interesse zu haben. 43 Beiträge (Stand 28.06.2022) hat sie bereits geteilt. Besonders ihr kürzlich veröffentlichtes Video beeindruckt ihre Fans.

„Unglaublich schön“: Danni Büchners Tochter Jada begeistert Fans mit Instagram-Video

Zu dem Song „Big Seen“ von Beware posed Jada Karabas in die Kamera. Ihr Gesicht ist dabei dank eines Filters von zahlreichen Sommersprossen übersät. Ansonsten kommt die hübsche Brünette recht natürlich daher und verzichtet wie gewohnt auf viel Make-up. Während sie zuerst einen verführerischen Blick aufsetzt, strahlt sie anschließend über beide Ohren - dabei blitzt ihre Zahnspange hervor. Zahlreiche Fans zeigen sich davon extrem begeistert.

„Stark wie Du schauen kannst“, kommentiert einer das Video. „Du bist so ein schönes Mädchen, Jada“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Unglaublich schön“. Auch ihre Schwester begeisterte kürzlich ihre Fans. Denn Joelina Karabas steht zu ihren Makeln. Verwendete Quellen: Instagram.com/jadakrbs