„Unreif und unprofessionell“: Estefania Wollny rechnet nach „Immer wieder sonntags“-Drama mit Stefan Mross ab

Von: Jonas Erbas

Teilen

Estefania Wollny ist zutiefst enttäuscht: Die 20-Jährige hatte bei „Immer wieder sonntags“ auf eine Entschuldigung von Stefan Mross gewartet, doch stattdessen soll der Schlagerstar sie einfach nur ignoriert haben (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Estefania Wollny

Genau eine Woche hat Estefania Wollny zu ihrem Streit mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross geschwiegen, nun geht die 20-Jährige in die Offensive: Weil der Schlagerstar sich vergangenen Sonntag über sie lustig gemacht haben soll, schritt bereits Mama Silvia Wollny ein. Nun, nur Stunden nach ihrem Auftritt in Rust, legte jetzt auch die Betroffene nach.

Rust - Bei den Wollnys dürfte Stefan Mross wohl derzeit keinen guten Stand haben: Bei „Immer wieder sonntags“ (alle News zur ARD-Schlagershow) hatte der Volksmusiker am 3. Juli beim Verlesen seiner Gästeliste für die inzwischen vergangene Ausgabe (10. Juli) der Schlagershow mehrfach laut aufgelacht, als er Estefania Wollny ankündigen sollte. Die trat – obwohl ihr Mutter Silvia Wollny davon abgeraten hatte – auch tatsächlich in Rust auf. Geklärt wurde dort allerdings nichts, weswegen das Drama nun in die nächste Runde geht.

Keine Entschuldigung für Estefania Wollny – Stefan Mross ignoriert sie bei „Immer wieder sonntags“

Nachdem bereits Silvia Wollny via Instagram gegen Stefan Mross geschossen und ihm „Mobbing an Jugendlichen“ hat, brach nun auch Estefania Wollny, die eigentlich Betroffene, in dem sozialen Netzwerk ihr Schweigen: Man habe ihr „verschiedene Gründe genannt“, warum der Schlagerstar sie „bei der Anmoderation ausgelacht“ habe, doch eine zufriedenstellende Antwort gab es nicht. Schlimmer noch: Der Volksmusiker soll die 20-Jährige, die trotz der vorangegangenen Geschehnisse zu „Immer wieder sonntags“ gekommen war, „überhaupt nicht beachtet“ haben.

Beim „Immer wieder sonntags“-Auftakt verweigerte Stefan Mross Estefania Wollny zu Begrüßung den Handschlag und soll die 20-jährige Nachwuchssängerin auch sonst schlichtweg ignoriert haben – ein Verhalten, das diese als „unreif und unprofessionell“ anprangerte © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

„Es kam nicht einmal ein Hallo“, zeigte sich die Nachwuchssängerin zutiefst enttäuscht darüber, dass der 46-Jährige sich nicht einmal entschuldigt habe: „Er ist ein erwachsener Mann, da ist es das Mindeste, was man in so einer Situation tun kann.“ Stattdessen prangerte die 20-Jährige das Verhalten des Moderators mit deutlichen Worten an: „Ich wurde auf der Bühne nicht beachtet, alle Künstler wurden abgeklatscht, ich wurde ignoriert“, kritisierte Estefania Wollny eine Szene, in der Stefan Mross ihr sogar den Handschlag verweigert hatte.

Estefania Wollny enttäuscht nach „Immer wieder sonntags“-Drama mit Stefan Mross – sie hoffte auf Klärung

Nur drei Minuten vor ihrem Auftritt sei sie sogar von Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina Woitschack angesprochen worden, die sich erkundigen wollte, warum sich Silvia Wollny überhaupt eingemischt habe, der 20-Jährigen aber gleichzeitig ein klärendes Gespräch in Aussicht gestellt haben soll – dazu kam es aber nicht: Umsonst habe sie noch anderthalb Stunden am „Immer wieder sonntags“-Set gewartet und dann schließlich abgereist. „Ich hätte mir definitiv ein andere Ende gewünscht“, erklärte Estefania Wollny abschließend, allerdings nicht, ohne den Schlagerstar als „unreif und unprofessionell“ abzustempeln.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Doch trotz der unglücklichen Rahmenbedingungen hatte die 20-Jährige „sehr viel Spaß auf der Bühne“, wie sie offen zugab. Sie habe „das Beste draus gemacht“ – eine Einschätzung, die wohl nicht alle Zuschauer teilen: Einige „Immer wieder sonntags“-Fans zerrissen den Auftritt von Estefania Wollny nämlich kurz danach im Netz. Verwendete Quellen: instagram.com/estefaniawollny21, Immer wieder sonntags (ARD, Folge vom 10. Juli 2022)