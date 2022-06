„Unsere Liebe ist zerbrochen“: Sam Dylan und Rafi Rachek haben sich getrennt

Von: Stella Rüggeberg

Sam Dylan verkündet Beziehungs-Aus zu Rafi Rachek © IMAGO / xC.xHardtx/xFuturexImage & instagram/houseofdylan

Sam Dylan und Rafi Rachek haben sich getrennt. In einer Instagramstory verkündet Sam Dylan die Trennung. Seinen Followern gibt er eine kurze Begründung, warum ihre Liebe zerbrach.

Nachdem es um das Reality-TV-Paar in den letzten Wochen verdächtig ruhig wurde, verkündet Sam Dylan in seiner Instagramstory nun das Beziehungsaus zu Partner Rafi Rachek. An seine Follower richtet er emotionale Zeilen und begründet die Trennung. Doch zwischen dem „Bachelor in Paradise“-Kandidat und dem „Prince Charming“-Teilnehmer soll kein böses Blut fließen.

Sam Dylan verkündet Beziehungs-Aus zu Rafi Rachek

Vor wenigen Wochen gaben Julian Claßen und Bibisbeautypalace ihre Trennung bekannt. Nun scheint die Liebe auch bei Sam Dylan und Rafi Rachek aus zu sein. In seiner Instagramstory schreibt Sam: „Ich wollte nie, dass es so weit kommt“, und gibt seinen Followern eine Erklärung für die Trennung.

„Ich hatte mir gewünscht, diese Worte nie zu schreiben. Doch leider ist Rafi kein Teil mehr von meinem Leben“, beginnt er seinen Brief an die Fans. „In den letzten Wochen mussten wir aber leider feststellen, dass wir uns zusammen nicht weiterentwickelt haben, sondern in verschiedene Richtungen“, führt Sam Dylan fort.

„Unsere Liebe ist zerbrochen“: Sam Dylan und Rafi Rachek haben sich getrennt

Er habe lange versucht, um die Beziehung zu kämpfen: „Doch unsere Liebe ist leider zerbrochen und wird auch nicht mehr eine weitere Chance bekommen“, gesteht Sam Dylan traurig. Weiter verrät er, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließen soll.

Auch Bibi und Julian Claßen haben ihre Trennung auf Instagram bekanntgegeben. Vor wenigen Tagen wurde das Paar gemeinsam in einem Restaurant gesichtet. Dabei soll Julian Claßen Bibi traurig angeschaut haben. Verwendete Quellen: instagram.com/houseofdylan