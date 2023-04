Unter freiem Himmel & 80er-Jahre Strandparty: Florian Silbereisen hat mit Festeshows großes vor

Teilen

Florian Silbereisen kündigt drei große Events an, darunter der Schlagerboom Open Air in Kitzbühel und die Schlagerstrandparty in Gelsenkirchen.

Schlagerstar Florian Silbereisen plant für diesen Sommer Großes. Wie der Moderator auf seinem Instagram-Account bekannt gab, können sich Schlagerfans gleich auf drei große Partys mit Silbereisen freuen. Für die Bekanntgabe seiner großen Eurovisionsshows macht Silbereisen sogar eine Pause vom Traumschiff-Set.

Unter freiem Himmel & 80er-Jahre Strandparty: Florian Silbereisen hat mit Festeshows großes vor

„Herzliche Grüße vom Traumschiff! Ich freue mich auf unsere drei großen Eurovisionsshows“, so Florian Silbereisen freudestrahlend in seinem neuen Instagram-Video. Zu Beginn gibt es gleich mal eine große Premiere. „Am 1. Juli feiern wir den ersten Schlagerboom Open Air“, verrät er. „Mit Lichtershow, mit Feuerwerk. Das wird garantiert ein gigantischer Abend“, verspricht der Schlagerstar an.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Bereits zwei Wochen später kommt die große Schlagerstrandparty – bei diesem Event dreht sich alles um die 80er. Doch damit ist die Partysaison noch lange nicht beendet, denn am 21. Oktober gibt es die zweite Schlagerboom-Party in Dortmund. „Alles funkelt. Alles glitzert“, verrät der Sänger seinen Fans.

Florian Silbereisen begeistert Fans mit seinen Eurovisions-Shows

Die Fans sind begeistert von den Plänen des Sängers und freuen sich auf die kommenden Events. Silbereisen ist bekannt dafür, dass er für seine Fans immer etwas Besonderes bereithält. „Endlich wieder Shows mit Dir und vielleicht auch wieder die Feste Shows. Freue mich schon sehr darauf!”, schreibt ein User unter dem Beitrag.

Wir sind gespannt, was Silbereisen für die Schlagerboom-Events und Strandparty geplant hat. Tickets für die Events gibt es bei eventim.de und oeticket.com.