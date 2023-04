Endlich Queen: Aus Königsgemahlin Camilla wird offiziell die britische Königin

Nun ist es offiziell. Auf der Einladung zur Krönung wird Camilla vom Palast als „Queen“ betitelt. Nicht alle scheinen darüber erfreut zu sein.

London – Im Vorfeld hatte der Buckingham-Palast per E-Mail eingeladen und abgefragt, wer bei dem epischen Ereignis der Krönung König Charles III. (74) und seiner Königsgemahlin Camilla (75) folgen werde. Nachdem dieser Akt vollbracht war, konnte endlich die farbenfrohe symbolträchtige Karte an 2.000 ausgewählte Gäste zum historischen Gottesdienst am 6. Mai in der Westminster Abbey verschickt werden.

Erstmals bezeichnet der Palast Camilla offiziell als „Queen“ und nicht mehr als „Queen Consort“

„Die Krönung Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla“, heißt es in dem exklusiven Zeitdokument. „Auf Befehl des Königs wird der Graf Marschall angewiesen, [Name des Gastes] einzuladen, am 6. Mai 2023 in der Abteikirche von Westminster anwesend zu sein“. Dazu veröffentlichte der Palast auch gleich ein neues Porträt, die König und Königin Arm in Arm glücklich lächelnd zeigt, alles in royalem Blau gehalten. Der 18. Hochzeitstag des Paares ist am 9. April, vielleicht war der Titel auch ein vorgezogenes Hochzeitsgeschenk von Charles an seine Ehefrau.

Auf die Frage nach dem Titel bestätigte ein hochrangiger königlicher Berater: „In den ersten Monaten der Regentschaft Seiner Majestät war es sinnvoll, Ihre Majestät als The Queen Consort zu bezeichnen, um sie von Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu unterscheiden“. Die aufwendig gestaltete Einladung mit Blumenbordüre wurde von Andrew Jamieson, einem Wappenkünstler und Handschriftenillustrator, entworfen. Die handgemalten Aquarell- und Gouache-Illustrationen werden auf recyceltem Karton gedruckt und verteilt – wahrscheinlich eine Anspielung auf das lebenslange Interesse des Königs an Nachhaltigkeit.

Hintergrund zur Gestaltung der Einladungskarte zur Krönung Charles III. und Camillas Die Einladung zur Krönung von König Charles und Königin Camilla erinnert an die Einladung zur Krönungszeremonie von Königin Elizabeth im Jahr 1953. Im Alter von nur 4 Jahren nahm Charles an der Krönungszeremonie seiner Mutter teil und erhielt sogar eine eigene, leuchtende Einladung, die mit trompetenden Grenadiergarden und dem Löwen und Einhorn des königlichen Wappens verziert war. Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf der aktuellen Karte zwei Vögel auf dem Buchstaben C, die von den Wappen von Charles und Camilla flankiert werden. Das Wappen der Königsgemahlin wurde aktualisiert, um laut people ihre Ernennung zur königlichen Dame des Hosenbandordens im vergangenen Sommer widerzuspiegeln. Die sorgfältige Blumeneinfassung soll eine britische Wildblumenwiese mit Maiglöckchen, Kornblumen, Walderdbeeren, Hundsrosen und Glockenblumen darstellen, ergänzt durch einen Rosmarinzweig zur Erinnerung. Die Blumen sind in Dreiergruppen angeordnet, um zu zeigen, dass Charles der dritte König seines Namens ist. Flora trifft auf Fauna, an tierischen Symbolen sind Schmetterling und Biene sowie kleinen Zeichnungen eines Löwen, eines Einhorns und eines Wildschweins aus den Wappen des Königspaares eingearbeitet. Die Blumen gehen in eine Illustration des Grünen Mannes über – „eine alte Figur aus der britischen Folklore, die den Frühling und die Wiedergeburt symbolisiert, um die neue Herrschaft zu feiern“, so der Palast.

Royal-Fans feiern die Einladung und das Porträt des Königspaares, wenige protestieren

König Charles und Camillas Einladung barg eine Überraschung neben dem symbolträchtigen Dekor: Camilla wurde erstmalig offiziell als Queen bezeichnet (Fotomontage). © Daniel Reinhardt/dpa & @ Buckingham Palace

Sowohl das entspannte Porträt als auch die filigran gearbeitete Einladung rief viel Begeisterung im Netz hervor. Doch müssen sich König und frisch benannte Königin auch Protest gefallen lassen. diana-louisa schreibt: „Sie wird nie meine Königin sein, es gibt nur eine wahrhafte Queen und die haben wir im September verloren“. cathyfrankland sieht das als Wandel der Zeit: „Es ist eine Familienangelegenheit“, dann lobt sie das Foto. Jeniedahlmann hadert unter ihrem Post: „Warum Camillas Familie [in die Zeremonie] mit einbezogen werden soll, ist mir ein komplettes Rätsel. Sie ist weder die Mutter des Thronerben und sie hat keinen legitimen Anspruch auf den Thron“.

Das stimmt allerdings so nicht. Auch in der Vergangenheit wurden die Ehefrauen von Königen als „Queen" bezeichnet, trotzdem ist es ein Politikum, bei dem die Royals das Wohlwollen der Briten bevorzugen. Das wusste auch Queen Elizabeth II. und ließ noch zu ihren Lebzeiten wissen, dass Camilla in ihrem Sinne an der Seite ihres Sohnes als Königsgemahlin stehe. Selbst die Mutter der Queen, allen bekannt als Queen Mum, trug als gebürtige Elizabeth Bowes-Lyon (101, † 2002) war eine Queen Consort, wurde von den Briten aber als Queen verehrt und auch so genannt.