„Unvergesslicher Abend“: Sarah Engels überrascht Julian an seinem Geburtstag

Sarah Engels überrascht ihren Julian mit einer Geburtstagsparty © Instagram: sarellax3

Sarah hat Ehemann Julian zum Geburtstag eine Überraschungsparty geschenkt. Auf Instagram teilt sie das Video der Feier und bedankt sich bei ihren Gästen für einen unvergesslichen Abend.

Köln - Sarah Engels, die Ex-Frau von Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi, hat ihrem Ehemann Julian zum Geburtstag eine unvergessliche Überraschung bereitet. Auf Instagram teilte sie ein Video, das die Geburtstagsfeier zeigt, bei der sie Julian mit einem besonderen Geschenk überraschte.

In dem Video ist zu sehen, wie Julian nichtsahnend einen Raum betritt und von seiner Liebsten mit einem Geburtstagsständchen begrüßt wird. Sarah hat für ihren Julian nämlich eine Überraschungsparty geplant! Für die Feier hat die Influencerin wirklich an alles gedacht und sogar leckeres Essen und einen Geburtstagskuchen für Julian und ihre Gäste organisiert. Später ging es dann sogar mit einem DJ weiter: „Wir hatten eine tolle Location, gutes Essen und der DJ hat für ordentlich Stimmung gesorgt“, berichtet Sarah ihren Fans auf Instagram.

Sarah Engels überrascht Julian mit einer Geburtstagsparty

Eine Party mit ihren Liebsten war genau das richtig Geschenk für ihren Julian. „Das schönste Geschenk besteht nicht aus materiellen Dingen - es besteht aus den Dingen die wir im Herzen tragen und aus den Menschen die uns lieben,“ schreibt Sarah unter das IG-Video.

„Wir hatten gestern einen unvergesslichen Abend. Es ist so schön eine so große ,wundervolle Familie zu haben wo wir alle geborgen sind. Wir haben so viel gelacht ,getanzt, gegessen und waren einfach frei“, bedankt sich die Influencerin sich bei ihren Gästen.

Die Instagram-Community zeigte sich begeistert von der liebevollen Geste und gratulierten Julian herzlich zum Geburtstag. Die Überraschung von Sarah wird dem Geburtstagskind mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben.