Update: Meghan Markle hat stolzes 6.000-Dollar-Präsent für Tochter Lilibet schon vor Geburt gekauft

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Lilibet kann sich über unglaubliche Geschenke freuen: Meghan hat ihr Präsent schon Jahre vor Lilis Geburt besorgt, mit der Absicht es einst „ihrer Tochter schenken zu wollen“.

Update vom 11. Mai, 10:55 Uhr: Bereits in einem Interview im Jahr 2015, ein Jahr bevor sie Prinz Harry (38) kennenlernte und sechs Jahre vor der Geburt ihrer Tochter Prinzessin Lilibet, verriet Meghan Markle (41) in einem Interview, dass sie sich selbst ein Luxusgeschenk gekauft habe, das sie eines Tages ihrer Tochter weitergeben wolle.

Als die heutige Herzogin von Sussex in den Anfängen ihrer Schauspielkarriere die Rolle der Rachel Zane in der Erfolgsserie Suits ergattert hatte, beschloss sie, sich selbst etwas zu gönnen. Nachdem die Serie grünes Licht für eine dritte Staffel bekommen hatte, kaufte sich Meghan eine schicke CartierTank Française-Uhr im Wert von 5.000 Pfund (5.800 Euro) – und ließ eine aussagekräftige Botschaft auf der Rückseite eingravieren, die sie an ihren Erfolg erinnern sollte.

Meghan Markle ergatterte für Lilibet schon eine Luxusuhr als Geschenk vor ihrer Geburt. Sie trug das gute Stück laut britischem Mirror unter anderem bei ihrer YouTube-Promo für ihr Buch „The Bench“ (Fotomontage). © Archewell/dpa & Screenshot YouTube @The Bench - Read Aloud with Meghan, The Duchess of Sussex | Brightly Storytime Together

In einem Interview mit Hello! Magazin erklärte Meghan „Als ich erfuhr, dass Suits in die dritte Staffel gehen würde – was sich damals wie ein Meilenstein anfühlte – habe ich mir die zweifarbige Version gekauft“, berichtete sie stolz. Sie habe diese Luxusuhr schon immer begehrt, erklärte sie weiter.

Auf der Rückseite ließ sie die Widmung „To M.M. From M.M“ (dt. „Von M.M. für M.M.“) eingravieren. Sie fuhr fort: „Ich habe vor, sie eines Tages meiner Tochter zu schenken. Das ist es, was Stücke so besonders macht, die Verbindung, die man zu ihnen hat.“

Es ist nicht die einzige besondere Uhr, die Meghan in ihrer Schmucksammlung hat. Sie besitzt auch die Cartier Tank Française-Uhr von Prinzessin Diana (36, † 1997), die sie in den 1990er Jahren regelmäßig bei öffentlichen Auftritten trug. Das Erbstück wurde der verstorbenen Prinzessin von Wales von ihrem Vater zu ihrem 21. Geburtstag geschenkt. Nach ihrem Tod erhielt Prinz Harry sie als Erinnerungsstück. Er soll sie seiner Freundin Meghan bereits in den ersten Tagen ihrer Beziehung geschenkt haben.

Erstmeldung vom 5. Juni, 14:28 Uhr: London – Als ob man es als König Charles III. (74) nicht schwer genug hätte, fordert auch die Dauerfehde mit seinem Zweitgeborenen Prinz Harry (38), der mit Ehefrau Meghan Markle (41) der Krone den Rücken kehrte, diplomatisches Fingerspitzengefühl. Wie bleibt man ein fairer Großvater, der keines seiner Enkel bevorzugt oder vernachlässigt? Am 4. Juni feierte seine Enkelin Lilibet ihren zweiten Geburtstag im fernen Montecito. Der Monarch selbst befindet sich bei einem Wanderurlaub in Rumänien. Doch Charles III. löste das Problem mit viel Geschick, verzichtete auf eine öffentliche Gratulation, überreichte aber ein ganz besonderes privates Geschenk, das keine Fragen offen lässt.

Dieses „Häuschen“ hat es in sich – Lilibet wird daran viele liebe Erinnerungen sammeln

Wie GoodtoKnow berichtet, schenkte Charles der kleinen Lilibet zum Geburtstag ein Puppenhaus. Dabei handelt es sich nicht um ein beliebiges Kinderspielzeug, sondern um eine begehbare Miniaturbehausung für Kinder. Obwohl Lilibet noch ein Kleinkind ist, dürfte sie bald sehr begeistert von ihrem kleinen „Eigenheim“ sein. Das Geschenk von Charles war nicht nur eine süße Überraschung für seine Enkelin, sondern enthielt auch eine besondere Botschaft, die Lilibet immer mit der königlichen Familie und ihren Traditionen verbinden wird.

Benannt ist die Tochter des Herzogspaares von Sussex nach ihrer Urgroßmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, †2022), deren Kindheits- und Kosename so lautete. Dank Charles tollem Geschenk hat Lilibet jetzt noch eine weitere Gemeinsamkeit mit der berühmten Monarchin. Das Mini-Häuschen soll dem ähneln, das die verstorbene Königin und ihre Schwester Margret (71, † 2002) hatten, als sie Mädchen waren, so berichtet es Best Products. Für seine jüngste Enkelin ist ihm jede Mühe wert, dann der kleine Hausbau ist mit jede Menge Kosten und Mühen verbunden.

Turbulente Zeit zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus Prinz Harry hat in seinen Memoiren „Spare“ die Beziehung zwischen sich und seinem Vater König Charles beleuchtet, was viele dazu veranlasst hat, sich zu fragen, wie es wirklich hinter den Palasttüren aussah. Auch Prinz William bekam sein Fett weg. Doch inzwischen soll die Aufarbeitung nach Netflix-Doku und Enthülllungsbüchern vollständig sein, wie es aus Montecito zu hören war.

Das Minihäuschen ist dem Original-Stück von Queen Elizabeth II. nachempfunden

König Charles übergibt Prinzessin Lilibet angeblich ein ganz besonderes Geschenk. Ein Minihaus-Nachbau in dem Queen Elizabeth II. und ihre Schwester Margaret viel Spaß hatten, soll nun die Verbindung zwischen seiner Enkelin und ihm stärken (Fotomontage). © Toby Melville/dpa & epa ho/dpa & Archewell/dpa

Da Lilibet nicht im Vereinigten Königreich lebt, beschloss Charles, dass sie ein eigenes maßgeschneidertes Haus bekommen soll, das dem Spielhaus ähnelt. Das Geschenk soll Lilibet daran erinnern, dass sie eine besondere Verbindung zu Ihrer Majestät und dem Rest der königlichen Familie hat, auch wenn ihre Eltern keine hochrangigen Mitglieder der Monarchie mehr sind. Das alte Spielhäuschen der Regentin wurde in Großbritannien von Generation zu Generation weitergegeben und bleibt den Royals erhalten. Womöglich teilt er persönlich sogar Erinnerungen an die ersten vier Miniwände seiner Mutter.

Das Häuschen Queen Elizabeths II. und die stolze Eigentümerin vor der Haustür. © Photo12/Imago

Über die Beziehung von Charles und seiner Enkelin ist wenig bekannt, gab es auch bisher nur wenig Gelegenheiten sich näherzukommen. Ihren ersten Geburtstag hatte die Schwester von Prinz Archie (4), der am Tag der Krönung des Monarchen seinen Geburtstag feierte, sein letztes Jubiläum feierte. Damals gab es noch das Frogmore Cottage, das Harry und Meghan als Wohnsitz in Großbritannien diente. Das hat der König inzwischen einkassiert, um seine Spar-Maßnahmen voranzutreiben. Charles III. ist jedoch als liebevoller Großvater bekannt, der ausgesprochen gerne Zeit mit seinen Nachkommen verbringt, er würde sicher liebend gerne mit der kleinen Prinzessin nach ihrem Erstbezug die Wände streichen oder einen Kuchen mit ihr backen. Verwendete Quellen: thelist.co.uk