„So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt“: Uralt-Hit von den Flippers geht plötzlich viral

Von: Jonas Erbas

Ein älterer Die-Flippers-Song wird nun zum absoluten Sommer-Hit (Fotomontage) © Patrick Seeger/dpa

2011 lösten sich Die Flippers auf, doch nun wird ein alter Song der Schlagerband vielleicht sogar zum Sommerhit des Jahres: „Wir sagen Danke schön“ hat sich zuletzt wie aus dem Nichts zu einem Phänomen entwickelt, das die Massen mitreißt. Besonders Flippers-Star Olaf Malolepski kann es kaum fassen.

Knittlingen - Über Jahrzehnte hinweg begeisterten Die Flippers ganze Generationen von Schlagerfans (hier alle Schlager-News im Überblick). 2011 folgte dann die Bandauflösung, doch insbesondere Olaf Malolepski, der sich einst selbst den Beinamen „der Flipper“ verpasste, blieb der Musik treu und begeisterte weiterhin die Fans live und mit eigenen Soloalben. Dass nun ausgerechnet ein alter Song der Gruppe zum Sommerhit des Jahres werden könnte, freut den 76-Jährigen immens.

Flippers-Hit „Wir sagen Danke schön“ in aller Munde – Schlagerband erlebt Revival

Bereits 2009 erschien „Wir sagen Danke schön“, damals als Teil des Flippers-Remixalbums „Das neue Hit auf Hit Party Album“. Nun, rund 13 Jahre später, erlebt der Hit einen fulminanten Aufstieg, darf bei keiner Party mehr fehlen und wird sogar auf Festivals gespielt und gesungen, die sonst nur wenig mit Schlager (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) zu tun haben.

Im Netz gibt es indes bereits eine Petition, Die Flippers gar für das Megaspektakel „Rock am Ring“ im kommenden Jahr zu buchen. Daraus wird allerdings nichts, denn die Schlagerband hat sich nicht nur vor Jahren aufgelöst, sondern verlor 2016 zudem mit Manfred Durban (†) ein wichtiges Mitglied (diese Schlagersänger fanden auf tragische Weise den Tod). Olaf Malolepski, der nach wie vor als Musiker aktiv ist, zeigte sich im Gespräch mit Schlager.de dahingegen offen, nannte die Petition „hammermäßig“.

Schlagerstar Olaf Malolepski freut sich über Flippers-Erfolg – „So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt“

Dass „Wir sagen Danke schön“ nun in aller Munde ist, erfreut den Schlagerstar aber mindestens genauso sehr: „So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt. Plötzlich kommen junge Menschen zu meinen Auftritten, nur um den Titel zu hören. Keine Ahnung, was der Auslöser war. Aber ich freu mich natürlich sehr“, zeigte sich Olaf Malolepski bei Bild.de glücklich darüber, dass der Flippers-Hit nun so durch die Decke geht.

Verwendete Quellen: bild.de, schlager.de