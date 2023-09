Ohne Amira, ohne Freunde: Oliver Pocher ist ganz einsam im Urlaub

Oliver Pocher versucht seine Trennung von Amira am Strand zu verarbeiten. Richtig glücklich wirkt der Comedian dabei nicht.

Köln – Das Ende einer Beziehung muss erst einmal verarbeitet werden. Auch Amira (30) und Oliver Pocher (45) erfahren das derzeit am eigenen Leib. Das Paar, das gemeinsam zwei Söhne großzieht, gab vor wenigen Wochen offiziell seine Trennung bekannt. Bereits zuvor hatten der Comedian und seine Ehefrau in ihrem Podcast „Die Pochers“ offen darüber gesprochen, dass ihre Ehe in einer handfesten Krise stecke. Dann zogen Amira und Olli endgültig den Schlussstrich. Im Netz zeigte sich der Entertainer nun ganz allein.

Oliver Pocher amüsiert mit trostlosen Urlaubsbildern die Netzgemeinde

So ganz ernst gemeint ist der trostlose Urlaubsschnappschuss, den Oliver Pocher in einer aktuellen Instagram-Story postete, wohl nicht gemeint. Auf dem Foto ist der Fernsehstar ganz allein auf einer Liege am Pool zu sehen, weit und breit ist kein weiterer Mensch zu erkennen. Dazu schrieb Olli: „Mit all meinen Freunden am chillen.“

Mit einer gehörigen Portion Humor lässt sich die schmerzhafte Trennung wahrscheinlich viel besser überwinden. Und womöglich können Amira und Oliver demnächst auch wieder gemeinsam in die Ferien fahren. Bekanntlich urlaubt der fünffache Vater ja ebenfalls mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) und den gemeinsamen Kids.

Trotz Trennung: Amira und Oliver Pocher in der Öffentlichkeit eine Einheit

In der Öffentlichkeit treten Amira und Oliver Pocher auch weiterhin geschlossen auf, denn ihre Scheidung soll laut eigener Aussage nicht in einem Rosenkrieg enden. Ein wenig Abstand tut den Noch-Eheleuten aber verständlicherweise gut, weshalb der TV-Moderator vermutlich auch im Urlaub abschaltet. Ihr gemeinsamer Podcast soll aber auch nach der offiziellen Trennung wie gewohnt weitergehen.

Oliver Pocher ist frisch getrennt von seiner Frau Amira. Im Netz teilte der Comedian nun einen einsamen Schnappschuss. © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram / oliverpocher

Dass sich Oliver Pocher mit manchen Spruch keine Freunde macht, ist aber auch wenig überraschend. Dass der Komiker kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Mit Vorliebe knöpft er sich Influencer vor. Zuletzt ging Oliver Pocher sogar auf Kai Pflaume los, woraufhin dieser sich für seinen Körperbau rechtfertigte. Verwendete Quellen: Instagram / oliverpocher