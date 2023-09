„Ich hatte aufgegeben“: GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro wäre im Urlaub fast gestorben

Von: Diane Kofer

Teilen

GZSZ ohne Wolfgang Bahro – für die meisten Zuschauer ist das nicht vorstellbar. Fast wäre dieser Fall aber eingetroffen: Der Schauspieler ist dem Tod grade noch einmal von der Schippe gesprungen.

Berlin – Wolfgang Bahro (62) ist ein echtes GZSZ-Urgestein. Seit 1993 spielt er Jo Gerner in der RTL-Vorabendserie – und hat mit seiner Figur schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Aber auch privat hat der Schauspieler schon viel durchgemacht. Einen Urlaub hätte er um ein Haar nicht überlebt.

Unter Wasser gezogen: GZSZ-Star Wolfgang Bahro hatte den Tod vor Augen

Im GZSZ-Podcast werden die Fans der Serie nicht nur mit Hintergrund-Informationen rund um den Alltag am Set versorgt, sondern bekommen auch jede Menge private Details über ihre Lieblingsschauspieler zu hören. Wolfgang Bahro hatte in einer neuen Episode aber keine lustige Anekdote mitgebracht, sondern eine total schaurige Geschichte aus einem Urlaub – ein Tag am Meer hätte ihn fast das Leben gekostet.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Zusammen mit seiner Familie habe er in den Wellen am Ufer getobt und sich ins Wasser gestürzt. „Dann bin ich unter Wasser gewesen und als ich wieder hochkam, war das Ufer mindestens 50 Meter entfernt und ich merkte, dass mich das Wasser nach hinten rauszog und die Wellen immer größer wurden“, erinnerte sich der 62-Jährige. Er habe versucht, gegen die Wellen anzukämpfen und zurück zum Strand zu schwimmen, doch es war aussichtslos. „Ich hatte aufgegeben, ich habe gedacht, das war es jetzt“, schilderte er.

Wolfgang Bahro bei GZSZ Rolle: Hans-Joachim „Jo“ Gerner

Erster Auftritt: 3. Februar 1993 (Folge 185)

Beziehungen und Affären: ingesamt 21

Beruf: Rechtsanwalt

Kinder: Dominik Gundlach (Raúl Richter), Patrick Gerner (Björn Harras), Vanessa Richter (Anne Brendler), Johanna Gerner (aktuell Charlott Reschke)

Fast ertrunken: So wurde Wolfgang Bahro in letzter Sekunde vor dem Tod bewahrt

In Richtung Ufer hatte der Serienstar immer wieder Hilfe-Signale gegeben und wurde schließlich in letzter Sekunde gerettet. „Es tauchte ein Mann auf – ein Surfer“, erzählte Wolfgang Bahro. Der Sportler habe ihn auf sein Bord gezogen, um zusammen mit ihm zum Strand zu paddeln. Ziemlich skurril: Einen potenziellen Ausstieg bei GZSZ hatte sich der Jo-Gerner-Darsteller mit einem tragischen Unglück auf hoher See ausgemalt.

Wolfgang Bahro ist als Jo Gerner bei GZSZ bekannt. Der Schauspieler ist im Urlaub fast gestorben. © Imago/ Uwe Steinert; picture alliance / dpa / Bernd Settnik (Fotomontage)

Ein GZSZ-Ende scheint derzeit aber nicht infrage zu kommen. Im Gegensatz zu Wolfgang Bahro hat ein anderer Schauspieler aber endgültig mit der Daily abgeschlossen. Zwei Jahre nach seinem Ausstieg verkündete ein anderes GZSZ-Urgestein, dass eine Rückkehr absolut ausgeschlossen sei. Verwendete Quellen: GZSZ-Podcast